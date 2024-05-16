Заслуженные учителя России выступили против штрафов за оскорбление педагога

Предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ввести штрафы за оскорбление педагогов может вызвать волну недоверия или вовсе отвращения к школе. Об этом заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров.
«Не будет ли этим законом вызвана новая волна недоверия или даже отвращения к школе, к миру педагогов?» — задался вопросом Александр Синегуров. Свои опасения он выразил в интервью «Ридусу».
Другой заслуженный учитель Евгения Абелюк заявила, что штрафы будут назначаться. Исходя из каких-то «объективных вещей». По ее мнению, вместо денежных взысканий лучше прибегать к воспитанию.
Ранее Лантратова предложила установить штрафы за оскорбление педагогов. Для граждан взыскание составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч и для юрлиц — от 500 до 700 тысяч.
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