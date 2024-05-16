Заслуженные учителя России выступили против штрафов за оскорбление педагога

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Заслуженные учителя РФ опасаются за инициативу штрафовать за оскорбления педагогов
Заслуженные учителя РФ опасаются за инициативу штрафовать за оскорбления педагогов Фото:

Предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ввести штрафы за оскорбление педагогов может вызвать волну недоверия или вовсе отвращения к школе. Об этом заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Не будет ли этим законом вызвана новая волна недоверия или даже отвращения к школе, к миру педагогов?» — задался вопросом Александр Синегуров. Свои опасения он выразил в интервью «Ридусу».

Другой заслуженный учитель Евгения Абелюк заявила, что штрафы будут назначаться. Исходя из каких-то «объективных вещей». По ее мнению, вместо денежных взысканий лучше прибегать к воспитанию.

Ранее Лантратова предложила установить штрафы за оскорбление педагогов. Для граждан взыскание составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч и для юрлиц — от 500 до 700 тысяч.

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Предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ввести штрафы за оскорбление педагогов может вызвать волну недоверия или вовсе отвращения к школе. Об этом заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров. «Не будет ли этим законом вызвана новая волна недоверия или даже отвращения к школе, к миру педагогов?» — задался вопросом Александр Синегуров. Свои опасения он выразил в интервью «Ридусу». Другой заслуженный учитель Евгения Абелюк заявила, что штрафы будут назначаться. Исходя из каких-то «объективных вещей». По ее мнению, вместо денежных взысканий лучше прибегать к воспитанию. Ранее Лантратова предложила установить штрафы за оскорбление педагогов. Для граждан взыскание составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч и для юрлиц — от 500 до 700 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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