МИД РФ пригрозил Японии из-за решения по конституции

МИД: РФ примет меры, если Япония отменит статью конституции об отказе от армии
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Действия Японии по изменению конституции заставит Россию принять ответные меры, заявила Людмила Воробьева Фото:

Россия предупреждает Японию о возможных ответных мерах в случае, если Токио откажется от девятой статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил. Об этом заявила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности», — передает слова Воробьевой РИА Новости. Она добавила, что отказ Японии от девятой статьи конституции, закрепляющей ее отказ от права на войну, неизбежно повлечет за собой внешнеполитические последствия.

В то же время Воробьева подчеркнула, что конституция — это внутреннее дело Японии, и окончательное решение должен принять японский народ на референдуме. Однако она предупредила, что Токио должен отдавать себе отчет в возможных внешнеполитических последствиях такого шага.

Как отмечали в МИД РФ после начала СВО на Украине Япония проводит враждебную политику по отношению к Москве. В частности, дипломаты указывали на введение санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО вблизи российского Дальнего Востока.

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Россия предупреждает Японию о возможных ответных мерах в случае, если Токио откажется от девятой статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил. Об этом заявила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева. «Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности», — передает слова Воробьевой РИА Новости. Она добавила, что отказ Японии от девятой статьи конституции, закрепляющей ее отказ от права на войну, неизбежно повлечет за собой внешнеполитические последствия. В то же время Воробьева подчеркнула, что конституция — это внутреннее дело Японии, и окончательное решение должен принять японский народ на референдуме. Однако она предупредила, что Токио должен отдавать себе отчет в возможных внешнеполитических последствиях такого шага. Как отмечали в МИД РФ после начала СВО на Украине Япония проводит враждебную политику по отношению к Москве. В частности, дипломаты указывали на введение санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО вблизи российского Дальнего Востока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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