На трассе Сургут — Салехард автомобиль столкнулся с грузовиком

24 мая 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Пассажир грузовика госпитализирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Сургут — Салехард столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии пассажир большегруза попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО. «На 459 км трассы Сургут — Салехард 23 мая около 23:05 водитель Mitsubishi на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и допустил столкновение со Sitrak, который двигался по главной дороге», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате ДТП пассажир Mitsubishi госпитализирован. С начала 2024 года на ямальских дорогах зарегистрированы 2141 ДТП. В них погибли 17 человек и 104 получили травмы, в том числе 10 детей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Сургут — Салехард столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии пассажир большегруза попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО. «На 459 км трассы Сургут — Салехард 23 мая около 23:05 водитель Mitsubishi на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и допустил столкновение со Sitrak, который двигался по главной дороге», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате ДТП пассажир Mitsubishi госпитализирован. С начала 2024 года на ямальских дорогах зарегистрированы 2141 ДТП. В них погибли 17 человек и 104 получили травмы, в том числе 10 детей