23 мая 2024

На трассе Сургут — Салехард автомобиль столкнулся с грузовиком

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Пассажир грузовика госпитализирован Фото:

На трассе Сургут — Салехард столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии пассажир большегруза попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО.

«На 459 км трассы Сургут — Салехард 23 мая около 23:05 водитель Mitsubishi на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и допустил столкновение со Sitrak, который двигался по главной дороге», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате ДТП пассажир Mitsubishi госпитализирован.

С начала 2024 года на ямальских дорогах зарегистрированы 2141 ДТП. В них погибли 17 человек и 104 получили травмы, в том числе 10 детей

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На трассе Сургут — Салехард столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии пассажир большегруза попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО. «На 459 км трассы Сургут — Салехард 23 мая около 23:05 водитель Mitsubishi на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и допустил столкновение со Sitrak, который двигался по главной дороге», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате ДТП пассажир Mitsubishi госпитализирован. С начала 2024 года на ямальских дорогах зарегистрированы 2141 ДТП. В них погибли 17 человек и 104 получили травмы, в том числе 10 детей
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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