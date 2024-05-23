В Челябинске 1 июня в парке имени Гагарина пройдет семейный праздник, на котором детей угостят бесплатным мороженым. На территории пройдут развлекательные шоу и будет располагаться фотозона с ретроавтомобилями, сообщили 23 мая в пресс-службе управления по делам молодежи.
«Семейный праздник и благотворительный забег состоится 1 июня в парке имени Гагарина. В программе заявлены: семейный квест, развлекательные шоу, фотозона и еда. Участие в марафоне бесплатное», — сообщили в пресс-службе.
На мероприятии для болельщиков запланированы семейный квест, игра в дженгу, мыльное интерактивные шоу и мастер-класс по изготовлению мороженого. На площадке расположится фотозона с ретроавто и будет работать полевая кухня. Для гостей выступят кавер-группы и творческие коллективы.
Беговой марафон организован в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для участников забега подготовили отдельную дистанцию для скандинавской ходьбы и стандартную беговую трассу, которая составляет 4,2 километра. Пробежать смогут и дети на дистанции 500 метров. Также маленьких спортсменов угостят бесплатным мороженым.
Маршрут забега для взрослых и детей с 14 по 17 лет
Фото: пресс-служба «Зеленого марафона»
Маршрут для детского забега и участников дистанции скандинавской ходьбы
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Челябинске 1 июня в парке имени Гагарина пройдет семейный праздник, на котором детей угостят бесплатным мороженым. На территории пройдут развлекательные шоу и будет располагаться фотозона с ретроавтомобилями, сообщили 23 мая в пресс-службе управления по делам молодежи. «Семейный праздник и благотворительный забег состоится 1 июня в парке имени Гагарина. В программе заявлены: семейный квест, развлекательные шоу, фотозона и еда. Участие в марафоне бесплатное», — сообщили в пресс-службе. На мероприятии для болельщиков запланированы семейный квест, игра в дженгу, мыльное интерактивные шоу и мастер-класс по изготовлению мороженого. На площадке расположится фотозона с ретроавто и будет работать полевая кухня. Для гостей выступят кавер-группы и творческие коллективы. Беговой марафон организован в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для участников забега подготовили отдельную дистанцию для скандинавской ходьбы и стандартную беговую трассу, которая составляет 4,2 километра. Пробежать смогут и дети на дистанции 500 метров. Также маленьких спортсменов угостят бесплатным мороженым.