В Челябинске пройдет семейный праздник с бесплатным мороженым и ретроавто. Карта

24 мая 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Челябинцам на празднике в парке Гагарина покажут ретроавтомобили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 1 июня в парке имени Гагарина пройдет семейный праздник, на котором детей угостят бесплатным мороженым. На территории пройдут развлекательные шоу и будет располагаться фотозона с ретроавтомобилями, сообщили 23 мая в пресс-службе управления по делам молодежи. «Семейный праздник и благотворительный забег состоится 1 июня в парке имени Гагарина. В программе заявлены: семейный квест, развлекательные шоу, фотозона и еда. Участие в марафоне бесплатное», — сообщили в пресс-службе. На мероприятии для болельщиков запланированы семейный квест, игра в дженгу, мыльное интерактивные шоу и мастер-класс по изготовлению мороженого. На площадке расположится фотозона с ретроавто и будет работать полевая кухня. Для гостей выступят кавер-группы и творческие коллективы. Беговой марафон организован в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для участников забега подготовили отдельную дистанцию для скандинавской ходьбы и стандартную беговую трассу, которая составляет 4,2 километра. Пробежать смогут и дети на дистанции 500 метров. Также маленьких спортсменов угостят бесплатным мороженым. Маршрут забега для взрослых и детей с 14 по 17 лет Фото: пресс-служба «Зеленого марафона» Маршрут для детского забега и участников дистанции скандинавской ходьбы Фото: пресс-служба «Зеленого марафона» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 1 июня в парке имени Гагарина пройдет семейный праздник, на котором детей угостят бесплатным мороженым. На территории пройдут развлекательные шоу и будет располагаться фотозона с ретроавтомобилями, сообщили 23 мая в пресс-службе управления по делам молодежи. «Семейный праздник и благотворительный забег состоится 1 июня в парке имени Гагарина. В программе заявлены: семейный квест, развлекательные шоу, фотозона и еда. Участие в марафоне бесплатное», — сообщили в пресс-службе. На мероприятии для болельщиков запланированы семейный квест, игра в дженгу, мыльное интерактивные шоу и мастер-класс по изготовлению мороженого. На площадке расположится фотозона с ретроавто и будет работать полевая кухня. Для гостей выступят кавер-группы и творческие коллективы. Беговой марафон организован в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для участников забега подготовили отдельную дистанцию для скандинавской ходьбы и стандартную беговую трассу, которая составляет 4,2 километра. Пробежать смогут и дети на дистанции 500 метров. Также маленьких спортсменов угостят бесплатным мороженым.