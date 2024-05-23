23 мая 2024

В Челябинске пройдет семейный праздник с бесплатным мороженым и ретроавто. Карта

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Челябинцам на празднике в парке Гагарина покажут ретроавтомобили Фото:

В Челябинске 1 июня в парке имени Гагарина пройдет семейный праздник, на котором детей угостят бесплатным мороженым. На территории пройдут развлекательные шоу и будет располагаться фотозона с ретроавтомобилями, сообщили 23 мая в пресс-службе управления по делам молодежи.

«Семейный праздник и благотворительный забег состоится 1 июня в парке имени Гагарина. В программе заявлены: семейный квест, развлекательные шоу, фотозона и еда. Участие в марафоне бесплатное», — сообщили в пресс-службе.

На мероприятии для болельщиков запланированы семейный квест, игра в дженгу, мыльное интерактивные шоу и мастер-класс по изготовлению мороженого. На площадке расположится фотозона с ретроавто и будет работать полевая кухня. Для гостей выступят кавер-группы и творческие коллективы.

Беговой марафон организован в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для участников забега подготовили отдельную дистанцию для скандинавской ходьбы и стандартную беговую трассу, которая составляет 4,2 километра. Пробежать смогут и дети на дистанции 500 метров. Также маленьких спортсменов угостят бесплатным мороженым.

Маршрут забега для взрослых и детей с 14 по 17 лет
Маршрут забега для взрослых и детей с 14 по 17 лет
Фото:
Маршрут для детского забега и участников дистанции скандинавской ходьбы
Маршрут для детского забега и участников дистанции скандинавской ходьбы
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В Челябинске 1 июня в парке имени Гагарина пройдет семейный праздник, на котором детей угостят бесплатным мороженым. На территории пройдут развлекательные шоу и будет располагаться фотозона с ретроавтомобилями, сообщили 23 мая в пресс-службе управления по делам молодежи. «Семейный праздник и благотворительный забег состоится 1 июня в парке имени Гагарина. В программе заявлены: семейный квест, развлекательные шоу, фотозона и еда. Участие в марафоне бесплатное», — сообщили в пресс-службе. На мероприятии для болельщиков запланированы семейный квест, игра в дженгу, мыльное интерактивные шоу и мастер-класс по изготовлению мороженого. На площадке расположится фотозона с ретроавто и будет работать полевая кухня. Для гостей выступят кавер-группы и творческие коллективы. Беговой марафон организован в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для участников забега подготовили отдельную дистанцию для скандинавской ходьбы и стандартную беговую трассу, которая составляет 4,2 километра. Пробежать смогут и дети на дистанции 500 метров. Также маленьких спортсменов угостят бесплатным мороженым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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