Страны НАТО готовы задействовать коллективную оборону в случае кибератаки

25 мая 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

В НАТО хотят задействовать пятую статью Вашингтонского договора Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU НАТО в случае массированных кибератаки задействует пятую статью Вашингтонского договора о коллективной защите. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. «При кибератаки большого масштаба можно задействовать пятую статью. Также допускает ответить в киберпространстве, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал он в интервью The Economist. Российские спецслужба нанимают специалистов, проживающих в западных странах лиц для повреждения инфраструктуры, которая нужна для поставок военной помощи на Украину. Также для подрыва политической воли стран, которые оказывают поддержку Киеву, говорит Столтенберг. Глава МИД Италии Антонио Таяни ранее назвал кибератаки настоящей угрозой стране со стороны России. Кибератаки могут коснуться промышленного сектора, говорит Таяни. Также он не исключает возможный рост информационного угрозы со стороны России перед выборами в Европарламент, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО в случае массированных кибератаки задействует пятую статью Вашингтонского договора о коллективной защите. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. «При кибератаки большого масштаба можно задействовать пятую статью. Также допускает ответить в киберпространстве, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал он в интервью The Economist. Российские спецслужба нанимают специалистов, проживающих в западных странах лиц для повреждения инфраструктуры, которая нужна для поставок военной помощи на Украину. Также для подрыва политической воли стран, которые оказывают поддержку Киеву, говорит Столтенберг. Глава МИД Италии Антонио Таяни ранее назвал кибератаки настоящей угрозой стране со стороны России. Кибератаки могут коснуться промышленного сектора, говорит Таяни. Также он не исключает возможный рост информационного угрозы со стороны России перед выборами в Европарламент, пишет RT.