Глава Киргизии извинился за племянницу, которую позвали замуж с вертолета МЧС

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Племяннице Жапарова сделали предложение с помощью вертолета МЧС (архивное фото) Фото:

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров публично извинился за свою племянницу Лазат Нуркожоеву, которой с помощью вертолета МЧС сделали предложение. Такое заявление он сделал в интервью киргизскому изданию.

«И я приношу публичные извинения за свою племянницу. <…> Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство», — заявил президент в интервью KABAR.

Президент выразил мнение, что будущий зять мог бы предупредить его о решении сделать предложение с помощью вертолета. По мнению Жапарова, молодой человек должен был постараться избежать критики и не подставлять его. Он считает, что его будущий зять поступил так по молодости. Президент надеется, что пара сделает правильные выводы после недовольства народа.

Жапаров подчеркнул, что он постоянно предостерегает своих братьев и их детей от вмешательства в государственные дела. Он категорично заявил, что не допустит такого. «Раньше я критиковал других за подобное поведение. Теперь я столкнулся с этим сам», — признался президент.

Нуркожоева выложила видео в свои соцсети с предложением руки и сердца, сделанным на вертолете в ущелье близ Бишкека. Ранее она уже публиковала фотографии автомобилей, места работы, тем самым вызывала дискуссии в обществе.

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров публично извинился за свою племянницу Лазат Нуркожоеву, которой с помощью вертолета МЧС сделали предложение. Такое заявление он сделал в интервью киргизскому изданию. «И я приношу публичные извинения за свою племянницу. <…> Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство», — заявил президент в интервью KABAR. Президент выразил мнение, что будущий зять мог бы предупредить его о решении сделать предложение с помощью вертолета. По мнению Жапарова, молодой человек должен был постараться избежать критики и не подставлять его. Он считает, что его будущий зять поступил так по молодости. Президент надеется, что пара сделает правильные выводы после недовольства народа. Жапаров подчеркнул, что он постоянно предостерегает своих братьев и их детей от вмешательства в государственные дела. Он категорично заявил, что не допустит такого. «Раньше я критиковал других за подобное поведение. Теперь я столкнулся с этим сам», — признался президент. Нуркожоева выложила видео в свои соцсети с предложением руки и сердца, сделанным на вертолете в ущелье близ Бишкека. Ранее она уже публиковала фотографии автомобилей, места работы, тем самым вызывала дискуссии в обществе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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