Глава Киргизии извинился за племянницу, которую позвали замуж с вертолета МЧС

26 июня 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Племяннице Жапарова сделали предложение с помощью вертолета МЧС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Кыргызстана Садыр Жапаров публично извинился за свою племянницу Лазат Нуркожоеву, которой с помощью вертолета МЧС сделали предложение. Такое заявление он сделал в интервью киргизскому изданию. «И я приношу публичные извинения за свою племянницу. <…> Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство», — заявил президент в интервью KABAR . Президент выразил мнение, что будущий зять мог бы предупредить его о решении сделать предложение с помощью вертолета. По мнению Жапарова, молодой человек должен был постараться избежать критики и не подставлять его. Он считает, что его будущий зять поступил так по молодости. Президент надеется, что пара сделает правильные выводы после недовольства народа. Жапаров подчеркнул, что он постоянно предостерегает своих братьев и их детей от вмешательства в государственные дела. Он категорично заявил, что не допустит такого. «Раньше я критиковал других за подобное поведение. Теперь я столкнулся с этим сам», — признался президент. Нуркожоева выложила видео в свои соцсети с предложением руки и сердца, сделанным на вертолете в ущелье близ Бишкека. Ранее она уже публиковала фотографии автомобилей, места работы, тем самым вызывала дискуссии в обществе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров публично извинился за свою племянницу Лазат Нуркожоеву, которой с помощью вертолета МЧС сделали предложение. Такое заявление он сделал в интервью киргизскому изданию. «И я приношу публичные извинения за свою племянницу. <…> Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство», — заявил президент в интервью KABAR. Президент выразил мнение, что будущий зять мог бы предупредить его о решении сделать предложение с помощью вертолета. По мнению Жапарова, молодой человек должен был постараться избежать критики и не подставлять его. Он считает, что его будущий зять поступил так по молодости. Президент надеется, что пара сделает правильные выводы после недовольства народа. Жапаров подчеркнул, что он постоянно предостерегает своих братьев и их детей от вмешательства в государственные дела. Он категорично заявил, что не допустит такого. «Раньше я критиковал других за подобное поведение. Теперь я столкнулся с этим сам», — признался президент. Нуркожоева выложила видео в свои соцсети с предложением руки и сердца, сделанным на вертолете в ущелье близ Бишкека. Ранее она уже публиковала фотографии автомобилей, места работы, тем самым вызывала дискуссии в обществе.