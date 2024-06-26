ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего к терактам в Крыму

Житель Севастополя задержан за то, что уговаривал горожан совершать теракты, в частности, поджигать здания. Об этом сообщило крымское управление ФСБ РФ.
«Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов — поджогов административных зданий города», — сообщили в управлении службы безопасности. Сообщение ведомства передает РИА Новости. По данным крымского управления ФСБ, задержанному 26 лет.
Уточняется, что житель Севастополя также занимался рассылкой видео, в котором неизвестные призывают вступать в украинские движения, чтобы действовать против безопасности РФ, в мессенджерах и соцсетях. Против задержанного уже завели уголовное дело, ему грозит пожизненный срок в тюрьме.
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