Происшествия Криминал ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего к терактам в Крыму 26 июня 2024 в 14:31 Размер текста - 17 + ФСБ задержала 26-летнего севастопольца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Севастополя задержан за то, что уговаривал горожан совершать теракты, в частности, поджигать здания. Об этом сообщило крымское управление ФСБ РФ. «Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов — поджогов административных зданий города», — сообщили в управлении службы безопасности. Сообщение ведомства передает РИА Новости. По данным крымского управления ФСБ, задержанному 26 лет. Уточняется, что житель Севастополя также занимался рассылкой видео, в котором неизвестные призывают вступать в украинские движения, чтобы действовать против безопасности РФ, в мессенджерах и соцсетях. Против задержанного уже завели уголовное дело, ему грозит пожизненный срок в тюрьме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Севастополя задержан за то, что уговаривал горожан совершать теракты, в частности, поджигать здания. Об этом сообщило крымское управление ФСБ РФ. «Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов — поджогов административных зданий города», — сообщили в управлении службы безопасности. Сообщение ведомства передает РИА Новости. По данным крымского управления ФСБ, задержанному 26 лет. Уточняется, что житель Севастополя также занимался рассылкой видео, в котором неизвестные призывают вступать в украинские движения, чтобы действовать против безопасности РФ, в мессенджерах и соцсетях. Против задержанного уже завели уголовное дело, ему грозит пожизненный срок в тюрьме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям