ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего к терактам в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ задержала 26-летнего севастопольца Фото:

Житель Севастополя задержан за то, что уговаривал горожан совершать теракты, в частности, поджигать здания. Об этом сообщило крымское управление ФСБ РФ.

«Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов — поджогов административных зданий города», — сообщили в управлении службы безопасности. Сообщение ведомства передает РИА Новости. По данным крымского управления ФСБ, задержанному 26 лет.

Уточняется, что житель Севастополя также занимался рассылкой видео, в котором неизвестные призывают вступать в украинские движения, чтобы действовать против безопасности РФ, в мессенджерах и соцсетях. Против задержанного уже завели уголовное дело, ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Севастополя задержан за то, что уговаривал горожан совершать теракты, в частности, поджигать здания. Об этом сообщило крымское управление ФСБ РФ. «Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов — поджогов административных зданий города», — сообщили в управлении службы безопасности. Сообщение ведомства передает РИА Новости. По данным крымского управления ФСБ, задержанному 26 лет. Уточняется, что житель Севастополя также занимался рассылкой видео, в котором неизвестные призывают вступать в украинские движения, чтобы действовать против безопасности РФ, в мессенджерах и соцсетях. Против задержанного уже завели уголовное дело, ему грозит пожизненный срок в тюрьме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...