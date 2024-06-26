Путин сделал подарок Зюганову на день рождения

Геннадию Зюганову исполнилось 80 лет
Президент РФ Владимир Путин присвоил руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову звание Героя Труда в день его рождения. Соответствующий документ появился на сайте публикации правовых актов.
«За большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда РФ Зюганову Геннадию Андреевичу», — говорится в
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