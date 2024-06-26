Путин сделал подарок Зюганову на день рождения

Путин присвоил Зюганову звание Герой труда
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, зюганов геннадий
Геннадию Зюганову исполнилось 80 лет Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову звание Героя Труда в день его рождения. Соответствующий документ появился на сайте публикации правовых актов.

«За большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда РФ Зюганову Геннадию Андреевичу», — говорится в указе. Сегодня, 26 июня, Зюганову исполнилось 80 лет.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову звание Героя Труда в день его рождения. Соответствующий документ появился на сайте публикации правовых актов. «За большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда РФ Зюганову Геннадию Андреевичу», — говорится в указе. Сегодня, 26 июня, Зюганову исполнилось 80 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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