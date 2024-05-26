Лель раскрыла мужчинам секрет успешного завоевания любимой женщины

Настоящий мужчина должен быть настойчивым и решительным в завоевании своей возлюбленной. Такое заявление сделала певица Катя Лель.
«Настоящие мужчины должны завоевывать своих возлюбленных и быть решительным», — передает слова Лель Пятый канал. Она добавила, что если мужчина стоит на месте, это означает, что он не ценит свою вторую половину, и ему следует выбирать: либо тратить много времени на размышления, либо действовать и завоевывать свою женщину, не упуская ее из виду.
Исполнительница утверждает, что верит в то, что ее достойный избранник уже отмечен для нее Вселенной и вскоре появится в ее жизни, так как она получила сигнал свыше. После 15 лет совместной жизни Катя Лель стала свободной женщиной. В 2023 году она развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Певица даже призналась, что никогда прежде не чувствовала себя так счастливой, как после разрыва отношений.
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