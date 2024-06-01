01 июня 2024

Пентагон объявил тендер на покупку книг о военной стратегии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон. stock, пентагон,  stock
Пентагон закупает книги, посвященные российской военной стратегии Фото:

Пентагон собирается приобрести литературу о российской военной стратегии, авторство которой принадлежит западным экспертам. Книги предназначаются для нужд ВВС США в рамках образовательной программы, следует из информации портала госзакупок США.

«Работы Офера Фридмана, Эндрю Моргана и Самэуля Рамани, посвященные российской военной стратегии и украинскому конфликту. Бюджет на каждую книгу составляет 600 долларов, а исполнение заказа должно быть завершено к середине июня», — значится в информации, размещенной на сайте государственных закупок США.

Также в список литературы для обучения американских военных летчиков включены издания, посвященные Китаю, искусственному интеллекту и космическим стратегиям. Тем самым Пентагон намеревается расширить знания и компетенции военнослужащих в ключевых областях современной военной стратегии и международной безопасности.

Как сообщало URA.RU ранее, Пентагон назначил компанию Scientific Applications and Research Associates Inc исполнителем контракта на закупку технологии для борьбы с глушилками GPS для Украины. Сумма тендера составила 23,5 млн долларов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте штаб-квартиры Министерства обороны США.

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Пентагон собирается приобрести литературу о российской военной стратегии, авторство которой принадлежит западным экспертам. Книги предназначаются для нужд ВВС США в рамках образовательной программы, следует из информации портала госзакупок США. «Работы Офера Фридмана, Эндрю Моргана и Самэуля Рамани, посвященные российской военной стратегии и украинскому конфликту. Бюджет на каждую книгу составляет 600 долларов, а исполнение заказа должно быть завершено к середине июня», — значится в информации, размещенной на сайте государственных закупок США. Также в список литературы для обучения американских военных летчиков включены издания, посвященные Китаю, искусственному интеллекту и космическим стратегиям. Тем самым Пентагон намеревается расширить знания и компетенции военнослужащих в ключевых областях современной военной стратегии и международной безопасности. Как сообщало URA.RU ранее, Пентагон назначил компанию Scientific Applications and Research Associates Inc исполнителем контракта на закупку технологии для борьбы с глушилками GPS для Украины. Сумма тендера составила 23,5 млн долларов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте штаб-квартиры Министерства обороны США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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