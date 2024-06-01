Пентагон объявил тендер на покупку книг о военной стратегии РФ

Пентагон собирается приобрести литературу о российской военной стратегии, авторство которой принадлежит западным экспертам. Книги предназначаются для нужд ВВС США в рамках образовательной программы, следует из информации портала госзакупок США.
«Работы Офера Фридмана, Эндрю Моргана и Самэуля Рамани, посвященные российской военной стратегии и украинскому конфликту. Бюджет на каждую книгу составляет 600 долларов, а исполнение заказа должно быть завершено к середине июня», — значится в информации, размещенной на сайте государственных закупок США.
Также в список литературы для обучения американских военных летчиков включены издания, посвященные Китаю, искусственному интеллекту и космическим стратегиям. Тем самым Пентагон намеревается расширить знания и компетенции военнослужащих в ключевых областях современной военной стратегии и международной безопасности.
Как сообщало URA.RU ранее, Пентагон назначил компанию Scientific Applications and Research Associates Inc исполнителем контракта на закупку технологии для борьбы с глушилками GPS для Украины. Сумма тендера составила 23,5 млн долларов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте штаб-квартиры Министерства обороны США.
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