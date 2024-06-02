РАН извинилась за недопуск ученой на собрание с Медведевым

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников принес извинения ученому-лингвисту Анне Пичхадзе, которую не пропустили на встречу с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Глава РАН также добавил, что академия не составляла никаких «черных списков».
«Академия наук никогда не готовила черных списков, ограничивающих допуск на общее собрание. Члену-корреспонденту РАН Анне Пичхадзе, которую не допустили на общее собрание 28 мая, принесены извинения», — рассказал Геннадий Красников в беседе с РБК.
Президент РАН подчеркнул, что произошедшее было ошибкой и не отражает политику академии. Сейчас академия стремится урегулировать ситуацию и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Общее собрание членов РАН наук было посвящено 300-летию со дня образования. На нем Медведев анонсировал заседание Совета по науке и образованию с участием президента РФ Владимира Путина, пишет RT.
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