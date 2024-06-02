02 июня 2024

РАН извинилась за недопуск ученой на собрание с Медведевым

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Дмитрий Медведев принял участие в общем собрании членов Российской академии наук
Дмитрий Медведев принял участие в общем собрании членов Российской академии наук Фото:

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников принес извинения ученому-лингвисту Анне Пичхадзе, которую не пропустили на встречу с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Глава РАН также добавил, что академия не составляла никаких «черных списков».

«Академия наук никогда не готовила черных списков, ограничивающих допуск на общее собрание. Члену-корреспонденту РАН Анне Пичхадзе, которую не допустили на общее собрание 28 мая, принесены извинения», — рассказал Геннадий Красников в беседе с РБК.

Президент РАН подчеркнул, что произошедшее было ошибкой и не отражает политику академии. Сейчас академия стремится урегулировать ситуацию и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Общее собрание членов РАН наук было посвящено 300-летию со дня образования. На нем Медведев анонсировал заседание Совета по науке и образованию с участием президента РФ Владимира Путина, пишет RT.

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Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников принес извинения ученому-лингвисту Анне Пичхадзе, которую не пропустили на встречу с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Глава РАН также добавил, что академия не составляла никаких «черных списков». «Академия наук никогда не готовила черных списков, ограничивающих допуск на общее собрание. Члену-корреспонденту РАН Анне Пичхадзе, которую не допустили на общее собрание 28 мая, принесены извинения», — рассказал Геннадий Красников в беседе с РБК. Президент РАН подчеркнул, что произошедшее было ошибкой и не отражает политику академии. Сейчас академия стремится урегулировать ситуацию и предотвратить подобные инциденты в будущем. Общее собрание членов РАН наук было посвящено 300-летию со дня образования. На нем Медведев анонсировал заседание Совета по науке и образованию с участием президента РФ Владимира Путина, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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