04 июня 2024

В Магнитогорске разыскивают девочку-подростка. Фото

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Подростка видели на проспекте Ленина
Подростка видели на проспекте Ленина Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 13-летнюю девочку-подростка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас» 5 июня.

«Разыскивается пропавшая Анастасия Жидяева,13 лет. 4 июня находилась по адресу: Магнитогорск, проспект Ленина, 144, с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в группе «Альфа-Спаса»» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост девочки примерно 158-160 сантиметров, телосложение плотное, волосы светлые крашеные, стрижка короткая, челка набок. Была одета в черный свитер с узорами в форме ромба, черную футболку с принтами «аниме», черные широкие брюки. На ногах — светлые кроссовки. Имела с собой сумку, которую носила через плечо.

Девочка пропала 4 июня
Девочка пропала 4 июня
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 13-летнюю девочку-подростка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас» 5 июня. «Разыскивается пропавшая Анастасия Жидяева,13 лет. 4 июня находилась по адресу: Магнитогорск, проспект Ленина, 144, с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в группе «Альфа-Спаса»» в социальной сети «ВКонтакте». Рост девочки примерно 158-160 сантиметров, телосложение плотное, волосы светлые крашеные, стрижка короткая, челка набок. Была одета в черный свитер с узорами в форме ромба, черную футболку с принтами «аниме», черные широкие брюки. На ногах — светлые кроссовки. Имела с собой сумку, которую носила через плечо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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