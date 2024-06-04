В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 13-летнюю девочку-подростка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас» 5 июня.
«Разыскивается пропавшая Анастасия Жидяева,13 лет. 4 июня находилась по адресу: Магнитогорск, проспект Ленина, 144, с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в группе «Альфа-Спаса»» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост девочки примерно 158-160 сантиметров, телосложение плотное, волосы светлые крашеные, стрижка короткая, челка набок. Была одета в черный свитер с узорами в форме ромба, черную футболку с принтами «аниме», черные широкие брюки. На ногах — светлые кроссовки. Имела с собой сумку, которую носила через плечо.
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