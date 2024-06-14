Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священника о госизмене

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Братьям предъявлены обвинения, предусмотренные тремя статьями УК РФ
Братьям предъявлены обвинения, предусмотренные тремя статьями УК РФ Фото:

Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которых задержали при попытке пересечения госграницы РФ и Украины. Они планировали воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Закончено расследование уголовного дела в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея», — сказал собеседник ТАСС. Уголовное дело было утверждено и направлено в суд.

Каждому из братьев в окончательной редакции предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ. К ним относятся: (ч. 3 ст. 30 ст. 275, покушение на госизмену), (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ) и (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5, попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

В 2014 году дети священника были изъяты из семьи. Как сообщили сотрудники МВД, несовершеннолетних детей Ащеулова забрали из-за отсутствия условий для нормального проживания. Позже детей вернули. Семье предложили на время переселиться в благоустроенное жилье, пока не будет проведен ремонт.

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Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которых задержали при попытке пересечения госграницы РФ и Украины. Они планировали воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Закончено расследование уголовного дела в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея», — сказал собеседник ТАСС. У головное дело было утверждено и направлено в суд. Каждому из братьев в окончательной редакции предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ. К ним относятся: (ч. 3 ст. 30 ст. 275, покушение на госизмену), (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ) и (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5, попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). В 2014 году дети священника были изъяты из семьи. Как сообщили сотрудники МВД, несовершеннолетних детей Ащеулова забрали из-за отсутствия условий для нормального проживания. Позже детей вернули. Семье предложили на время переселиться в благоустроенное жилье, пока не будет проведен ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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