Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священника о госизмене

Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которых задержали при попытке пересечения госграницы РФ и Украины. Они планировали воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Закончено расследование уголовного дела в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея», — сказал собеседник ТАСС. Уголовное дело было утверждено и направлено в суд.
Каждому из братьев в окончательной редакции предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ. К ним относятся: (ч. 3 ст. 30 ст. 275, покушение на госизмену), (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ) и (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5, попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
В 2014 году дети священника были изъяты из семьи. Как сообщили сотрудники МВД, несовершеннолетних детей Ащеулова забрали из-за отсутствия условий для нормального проживания. Позже детей вернули. Семье предложили на время переселиться в благоустроенное жилье, пока не будет проведен ремонт.
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