Популярная британская певица Адель выступила на своем концерте в Лас-Вегасе в США. Для этого выступления она выбрала платье от известного российского дизайнера Валентина Юдашкина. Стилист Ольга Ким высоко оценила наряд и отметила, что он прекрасно подошел фигуре певицы.
«Певица появилась в платье от Дома моды Валентина Юдашкина на своем 45-м концерте в Лас-Вегасе. Это выглядит поистине красиво и волшебно. Фасон очень подходит женственной фигуре Адель», — передает слова Ким NEWS.ru. Она отметила, что коллекции Юдашкина отличаются элегантностью форм и вниманием к деталям, а его свадебные платья особенно впечатляют изящными драпировками и кружевными аппликациями.
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