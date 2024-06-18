Стилист оценила платье от Юдашкина на британской певице Адель. Фото

Стилист Ким: платье от Юдашкина подходит фигуре певицы Адель
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Адель выступила на концерте в США в платье от Валентина Юдашкина
Адель выступила на концерте в США в платье от Валентина Юдашкина Фото:

Популярная британская певица Адель выступила на своем концерте в Лас-Вегасе в США. Для этого выступления она выбрала платье от известного российского дизайнера Валентина Юдашкина. Стилист Ольга Ким высоко оценила наряд и отметила, что он прекрасно подошел фигуре певицы.

«Певица появилась в платье от Дома моды Валентина Юдашкина на своем 45-м концерте в Лас-Вегасе. Это выглядит поистине красиво и волшебно. Фасон очень подходит женственной фигуре Адель», — передает слова Ким NEWS.ru. Она отметила, что коллекции Юдашкина отличаются элегантностью форм и вниманием к деталям, а его свадебные платья особенно впечатляют изящными драпировками и кружевными аппликациями.

Адель в платье от Дома моды Валентина Юдашкина на концерте в Лас-Вегасе
Адель в платье от Дома моды Валентина Юдашкина на концерте в Лас-Вегасе
Фото:

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Популярная британская певица Адель выступила на своем концерте в Лас-Вегасе в США. Для этого выступления она выбрала платье от известного российского дизайнера Валентина Юдашкина. Стилист Ольга Ким высоко оценила наряд и отметила, что он прекрасно подошел фигуре певицы. «Певица появилась в платье от Дома моды Валентина Юдашкина на своем 45-м концерте в Лас-Вегасе. Это выглядит поистине красиво и волшебно. Фасон очень подходит женственной фигуре Адель», — передает слова Ким NEWS.ru. Она отметила, что коллекции Юдашкина отличаются элегантностью форм и вниманием к деталям, а его свадебные платья особенно впечатляют изящными драпировками и кружевными аппликациями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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