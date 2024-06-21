В Минздраве объяснили, грозит ли России вспышка холеры

Чуланов: в России приняты все меры профилактики холеры
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Ситуация по холере в России остается благополучной, заявил Владимир Чуланов
Ситуация по холере в России остается благополучной, заявил Владимир Чуланов Фото:

В России сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация относительно холеры, несмотря на потенциальный риск ее завоза из-за рубежа. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

«В РФ ситуация по холере на протяжении многих десятилетий остается благополучной», — сказал Чуланов РИА Новости. Он добавил, что в России учитывают риск завоза заболевания из других стран и постоянно проводятся мероприятия по недопущению его распространения. 

Ранее эксперты из Роспотребнадзора предупредили о возможных вспышках холеры и других заболеваний. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, подчеркнула руководитель ведомства Анна Попова. Кроме того, российское подполье в Херсоне рассказало о вспышке холеры в городе. Отмечается, что были госпитализированы более 100 человек. После этого Роспотребнадзор усилил контроль на приграничных территориях.

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В России сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация относительно холеры, несмотря на потенциальный риск ее завоза из-за рубежа. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. «В РФ ситуация по холере на протяжении многих десятилетий остается благополучной», — сказал Чуланов РИА Новости. Он добавил, что в России учитывают риск завоза заболевания из других стран и постоянно проводятся мероприятия по недопущению его распространения.  Ранее эксперты из Роспотребнадзора предупредили о возможных вспышках холеры и других заболеваний. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, подчеркнула руководитель ведомства Анна Попова. Кроме того, российское подполье в Херсоне рассказало о вспышке холеры в городе. Отмечается, что были госпитализированы более 100 человек. После этого Роспотребнадзор усилил контроль на приграничных территориях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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