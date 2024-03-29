В Роспотребнадзоре заявили о риске начала пандемии холеры

Попова: в мире сохраняется угроза пандемии холеры

29 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор отмечает сложную эпидемиологическую обстановку в мире в настоящий момент Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперты из Роспотребнадзора предполагают, распространение холеры в мире. Это может носить пандемийный характер, подчеркнула руководитель ведомства Анна Попова. «Наиболее актуальными эпидемиологическими рисками в мире остаются вспышки лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, Денге, неблагополучие по чуме во многих странах мира. Широкое распространение холеры. Сегодня эксперты говорят уже о пандемическом возможном варианте распространения холеры», — отметила Анна Попова в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора. Ее слова передает ТАСС. В ходе встречи экскреты обсуждали дальнейшие планы работы на ближайшие два года. Попова в целом отмечает сложную эпидемиологическую обстановку в мире на сегодня. В Роспотребнадзоре еще в прошлом году отмечали риск заболеваемости холерой. В период с октября 2023 года отмечалось распространение данной болезни в африканских регионах и странах Юго-Восточной Ази. Россиян призывали воздержаться от поездок на эти территории. В ВОЗ заявили, что в мире исчерпали запасы вакцин от холеры, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты из Роспотребнадзора предполагают, распространение холеры в мире. Это может носить пандемийный характер, подчеркнула руководитель ведомства Анна Попова. «Наиболее актуальными эпидемиологическими рисками в мире остаются вспышки лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, Денге, неблагополучие по чуме во многих странах мира. Широкое распространение холеры. Сегодня эксперты говорят уже о пандемическом возможном варианте распространения холеры», — отметила Анна Попова в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора. Ее слова передает ТАСС. В ходе встречи экскреты обсуждали дальнейшие планы работы на ближайшие два года. Попова в целом отмечает сложную эпидемиологическую обстановку в мире на сегодня. В Роспотребнадзоре еще в прошлом году отмечали риск заболеваемости холерой. В период с октября 2023 года отмечалось распространение данной болезни в африканских регионах и странах Юго-Восточной Ази. Россиян призывали воздержаться от поездок на эти территории. В ВОЗ заявили, что в мире исчерпали запасы вакцин от холеры, передает «Национальная служба новостей».