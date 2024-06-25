Госдума готовится ввести особый порядок оборота книг писателей-иноагентов

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В первом чтении принят законопроект, согласно которому будут выдавать книги авторов-иноагентов в особом порядке
В первом чтении принят законопроект, согласно которому будут выдавать книги авторов-иноагентов в особом порядке Фото:

Госдума в первом чтении приняла законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Если закон будет введен окончательно, то книги таких авторов уже не будут размещаться в свободном доступе, в том числе и в библиотеках. Подробности раскрыла депутат Госдумы Ольга Германова.

«Мы эти книги будем выдавать по особому порядку, они не будут на первых полках, чтобы не пропагандировать этого автора <...> Мы не изымаем книги, такую литературу мы будем относить на спецхранение», — рассказала Ольга Германова на пленарном заседании. В настоящий момент законопроект принят в первом чтении. 

Авторами проекта выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг. 

В конце 2023 года стало известно, что издательство АСТ снимает с продаж книги писателя Бориса Акунина (внесен в список террористов и экстремистов, включен Минюстом РФ в список иноагентов). Об этом рассказали в издательстве.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Если закон будет введен окончательно, то книги таких авторов уже не будут размещаться в свободном доступе, в том числе и в библиотеках. Подробности раскрыла депутат Госдумы Ольга Германова. «Мы эти книги будем выдавать по особому порядку, они не будут на первых полках, чтобы не пропагандировать этого автора <...> Мы не изымаем книги, такую литературу мы будем относить на спецхранение», — рассказала Ольга Германова на пленарном заседании. В настоящий момент законопроект принят в первом чтении.  Авторами проекта выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг.  В конце 2023 года стало известно, что издательство АСТ снимает с продаж книги писателя Бориса Акунина (внесен в список террористов и экстремистов, включен Минюстом РФ в список иноагентов). Об этом рассказали в издательстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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