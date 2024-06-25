Госдума готовится ввести особый порядок оборота книг писателей-иноагентов

Госдума в первом чтении приняла законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Если закон будет введен окончательно, то книги таких авторов уже не будут размещаться в свободном доступе, в том числе и в библиотеках. Подробности раскрыла депутат Госдумы Ольга Германова.
«Мы эти книги будем выдавать по особому порядку, они не будут на первых полках, чтобы не пропагандировать этого автора <...> Мы не изымаем книги, такую литературу мы будем относить на спецхранение», — рассказала Ольга Германова на пленарном заседании. В настоящий момент законопроект принят в первом чтении.
Авторами проекта выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг.
В конце 2023 года стало известно, что издательство АСТ снимает с продаж книги писателя Бориса Акунина (внесен в список террористов и экстремистов, включен Минюстом РФ в список иноагентов). Об этом рассказали в издательстве.
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