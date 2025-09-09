Якушев определил, какими должны быть кандидаты на первых выборах в Запорожье

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев обозначил основные требования к кандидатам, которые будут участвовать в выборах в 2026 году. Он подчеркнул, что отбор участников кампании должен быть максимально строгим, а кандидаты — обладать безупречной репутацией, прозрачной биографией и подтвержденными результатами работы. Об этом секретарь генсовета рассказал на встрече с депутатами партии в Запорожской области. Федеральная кампания по выборам в Запорожье проходит впервые.
«Наши кандидаты должны быть людьми с безупречной репутацией, прозрачной биографией, конкретными результатами работы. И тогда люди, действительно себя зарекомендовавшие, будут представлять Запорожскую область в Госдуме», — отметил Владимир Якушев в ходе встречи. Она была посвящена подготовке к выборам 2026 года, восстановлению региона и интеграции в российское правовое поле. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Выборы в регионе пройдут впервые.
Секретарь генсовета также подчеркнул, что одним из критериев кандидата на выборах должно стать умение и желание работать с молодежью. По его словам, молодые люди должны ощущать свою причастность ко всем партийным процессам, включая формирование народной программы партии. В целом Владимир Якушев напомнил, что федеральная избирательная кампания в Запорожской области пройдет впервые. По этой причине особое внимание будет уделено взаимодействию с избирательными комиссиями и информированию жителей о порядке голосования, особенно в отдаленных районах.
В числе ключевых задач названы активное участие депутатов в разъяснительной работе и отчеты о результатах реализации национальных проектов, включая восстановление инфраструктуры, поддержку социальной сферы и внедрение российских образовательных стандартов. Якушев также потребовал усиления обратной связи с населением через приемные партии и регулярные встречи на местах.
