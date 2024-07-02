Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

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Клипарт. Магнитогорск, футбольное поле, футбольные ворота, футбольный мяч
Четвертьфинал пройдет 6 июля в Берлине Фото:

Сборная Нидерландов одержала уверенную победу над командой Румынии со счетом 3:0 в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, прошедшего в Мюнхене.

«Коди Гакпо открыл счет на 20-й минуте, забив свой третий гол на турнире и шестой на последних двух крупных мировых турнирах, что делает его одним из лучших бомбардиров среди европейских футболистов после Килиана Мбаппе, который забил 9 голов», — передает ТАСС. Дониелл Мален удвоил и утроил преимущество своей команды, оформив дубль на 83-й и в добавленное время.

В следующем раунде голландцы столкнутся с победителем пары Австрия — Турция. Четвертьфинальный матч пройдет 6 июля в Берлине. Состояние здоровья Василе Могоса, который был вынужден покинуть поле из-за травмы после столкновения с Дензелом Дюмфрисом, остается под вопросом.

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Сборная Нидерландов одержала уверенную победу над командой Румынии со счетом 3:0 в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, прошедшего в Мюнхене. «Коди Гакпо открыл счет на 20-й минуте, забив свой третий гол на турнире и шестой на последних двух крупных мировых турнирах, что делает его одним из лучших бомбардиров среди европейских футболистов после Килиана Мбаппе, который забил 9 голов», — передает ТАСС. Дониелл Мален удвоил и утроил преимущество своей команды, оформив дубль на 83-й и в добавленное время. В следующем раунде голландцы столкнутся с победителем пары Австрия — Турция. Четвертьфинальный матч пройдет 6 июля в Берлине. Состояние здоровья Василе Могоса, который был вынужден покинуть поле из-за травмы после столкновения с Дензелом Дюмфрисом, остается под вопросом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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