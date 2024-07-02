Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

02 июля 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Четвертьфинал пройдет 6 июля в Берлине Фото: Илья Московец © URA.RU Сборная Нидерландов одержала уверенную победу над командой Румынии со счетом 3:0 в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, прошедшего в Мюнхене. «Коди Гакпо открыл счет на 20-й минуте, забив свой третий гол на турнире и шестой на последних двух крупных мировых турнирах, что делает его одним из лучших бомбардиров среди европейских футболистов после Килиана Мбаппе, который забил 9 голов», — передает ТАСС. Дониелл Мален удвоил и утроил преимущество своей команды, оформив дубль на 83-й и в добавленное время. В следующем раунде голландцы столкнутся с победителем пары Австрия — Турция. Четвертьфинальный матч пройдет 6 июля в Берлине. Состояние здоровья Василе Могоса, который был вынужден покинуть поле из-за травмы после столкновения с Дензелом Дюмфрисом, остается под вопросом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сборная Нидерландов одержала уверенную победу над командой Румынии со счетом 3:0 в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, прошедшего в Мюнхене. «Коди Гакпо открыл счет на 20-й минуте, забив свой третий гол на турнире и шестой на последних двух крупных мировых турнирах, что делает его одним из лучших бомбардиров среди европейских футболистов после Килиана Мбаппе, который забил 9 голов», — передает ТАСС. Дониелл Мален удвоил и утроил преимущество своей команды, оформив дубль на 83-й и в добавленное время. В следующем раунде голландцы столкнутся с победителем пары Австрия — Турция. Четвертьфинальный матч пройдет 6 июля в Берлине. Состояние здоровья Василе Могоса, который был вынужден покинуть поле из-за травмы после столкновения с Дензелом Дюмфрисом, остается под вопросом.