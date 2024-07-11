11 июля 2024

Клава Кока решила вернуться в Магнитогорск

Клава Кока приедет в Магнитогорск на День металлурга 21 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Певица побывала в Магнитогорске в мае 2024 года Фото:

Певица Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой из Екатеринбурга) приедет со своим выступлением в Магнитогорск 21 июля на День металлурга. Это уже второй визит исполнительницы в этот город за последние два месяца.

«Не покидает чат! Концерт состоится на территории амфитеатра в парка „Притяжение“. Длительность выступления чуть меньше часа», — сообщается в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

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Информация о выступлении в Магнитогорске опубликована и на официальной странице Клавы Коки в социальной сети «ВКонтакте». Ожидается, что певица исполнит свои самые популярные композиции.

До этого в Магнитогорске Клава Кока выступала 31 мая. В этот день прошло чествовании хоккейной команды «Металлург» после ее победы в Кубке Гагарина.

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Певица Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой из Екатеринбурга) приедет со своим выступлением в Магнитогорск 21 июля на День металлурга. Это уже второй визит исполнительницы в этот город за последние два месяца. «Не покидает чат! Концерт состоится на территории амфитеатра в парка „Притяжение“. Длительность выступления чуть меньше часа», — сообщается в группе «Черное&Белое Магнитогорск». Информация о выступлении в Магнитогорске опубликована и на официальной странице Клавы Коки в социальной сети «ВКонтакте». Ожидается, что певица исполнит свои самые популярные композиции. До этого в Магнитогорске Клава Кока выступала 31 мая. В этот день прошло чествовании хоккейной команды «Металлург» после ее победы в Кубке Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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