Клава Кока решила вернуться в Магнитогорск

Певица Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой из Екатеринбурга) приедет со своим выступлением в Магнитогорск 21 июля на День металлурга. Это уже второй визит исполнительницы в этот город за последние два месяца.
«Не покидает чат! Концерт состоится на территории амфитеатра в парка „Притяжение“. Длительность выступления чуть меньше часа», — сообщается в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
Информация о выступлении в Магнитогорске опубликована и на официальной странице Клавы Коки в социальной сети «ВКонтакте». Ожидается, что певица исполнит свои самые популярные композиции.
До этого в Магнитогорске Клава Кока выступала 31 мая. В этот день прошло чествовании хоккейной команды «Металлург» после ее победы в Кубке Гагарина.
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