Военкор Котенок: истребители F-16 замечены над Одесской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16 взлетают с румынских аэродромов, заявил Юрий Котенок
Истребители F-16 взлетают с румынских аэродромов, заявил Юрий Котенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над Одесской областью зафиксирована активность истребителей F-16. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ряд источников сообщают об активности F-16 над Одесской областью. Самолеты якобы уже неделю появляются в данном районе», — сообщил военкор в своем telegram-канале. По его словам, предположительно, речь идет о четырех бортах, которые взлетают с румынских аэродромов.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее сообщалось, что Украина вот вот получит новые истребители F-16, однако на территории страны для них не хватает взлетно-посадочных полос, а те, что имеются, уязвимы для ударов ВКС РФ. Отмечается, что обещанные воздушные судна уже устарели для участия в конфликтах с великими военными державами, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над Одесской областью зафиксирована активность истребителей F-16. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Ряд источников сообщают об активности F-16 над Одесской областью. Самолеты якобы уже неделю появляются в данном районе», — сообщил военкор в своем telegram-канале. По его словам, предположительно, речь идет о четырех бортах, которые взлетают с румынских аэродромов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее сообщалось, что Украина вот вот получит новые истребители F-16, однако на территории страны для них не хватает взлетно-посадочных полос, а те, что имеются, уязвимы для ударов ВКС РФ. Отмечается, что обещанные воздушные судна уже устарели для участия в конфликтах с великими военными державами, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...