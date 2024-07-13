Военкор Котенок: истребители F-16 замечены над Одесской областью

В небе над Одесской областью зафиксирована активность истребителей F-16. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Ряд источников сообщают об активности F-16 над Одесской областью. Самолеты якобы уже неделю появляются в данном районе», — сообщил военкор в своем telegram-канале. По его словам, предположительно, речь идет о четырех бортах, которые взлетают с румынских аэродромов.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее сообщалось, что Украина вот вот получит новые истребители F-16, однако на территории страны для них не хватает взлетно-посадочных полос, а те, что имеются, уязвимы для ударов ВКС РФ. Отмечается, что обещанные воздушные судна уже устарели для участия в конфликтах с великими военными державами, передает RT.
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