RTVI: Мишустин встретится с Кадыровым в Чечне

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров встретится с Михаилом Мишустиным в Грозном Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 июля проведет встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Грозном. Информация об этом поступила от источника, близкого к правительству РФ.

«Председатель правительства прилетит в Грозный 16 июля», — уточнил источник RTVI. В ходе поездки Мишустин посетит выставку Кавказского инвестиционного форума и примет участие в совещании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, после чего состоится запланированная встреча с Кадыровым.

В апреле 2023 года Мишустин перед поездкой на Северный Кавказ провел рабочую встречу с Кадыровым и попросил его и дальше держать на личном контроле развитие республики. Важными показателями ее развития премьер-министр назвал активное жилищное строительство и расселение аварийного жилья, передает MK.RU.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 июля проведет встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Грозном. Информация об этом поступила от источника, близкого к правительству РФ. «Председатель правительства прилетит в Грозный 16 июля», — уточнил источник RTVI. В ходе поездки Мишустин посетит выставку Кавказского инвестиционного форума и примет участие в совещании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, после чего состоится запланированная встреча с Кадыровым. В апреле 2023 года Мишустин перед поездкой на Северный Кавказ провел рабочую встречу с Кадыровым и попросил его и дальше держать на личном контроле развитие республики. Важными показателями ее развития премьер-министр назвал активное жилищное строительство и расселение аварийного жилья, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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