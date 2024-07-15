RTVI: Мишустин встретится с Кадыровым в Чечне

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 июля проведет встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Грозном. Информация об этом поступила от источника, близкого к правительству РФ.
«Председатель правительства прилетит в Грозный 16 июля», — уточнил источник RTVI. В ходе поездки Мишустин посетит выставку Кавказского инвестиционного форума и примет участие в совещании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, после чего состоится запланированная встреча с Кадыровым.
В апреле 2023 года Мишустин перед поездкой на Северный Кавказ провел рабочую встречу с Кадыровым и попросил его и дальше держать на личном контроле развитие республики. Важными показателями ее развития премьер-министр назвал активное жилищное строительство и расселение аварийного жилья, передает
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