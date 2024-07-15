RTVI: Мишустин встретится с Кадыровым в Чечне

15 июля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров встретится с Михаилом Мишустиным в Грозном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 июля проведет встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Грозном. Информация об этом поступила от источника, близкого к правительству РФ. «Председатель правительства прилетит в Грозный 16 июля», — уточнил источник RTVI. В ходе поездки Мишустин посетит выставку Кавказского инвестиционного форума и примет участие в совещании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, после чего состоится запланированная встреча с Кадыровым. В апреле 2023 года Мишустин перед поездкой на Северный Кавказ провел рабочую встречу с Кадыровым и попросил его и дальше держать на личном контроле развитие республики. Важными показателями ее развития премьер-министр назвал активное жилищное строительство и расселение аварийного жилья, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 июля проведет встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Грозном. Информация об этом поступила от источника, близкого к правительству РФ. «Председатель правительства прилетит в Грозный 16 июля», — уточнил источник RTVI. В ходе поездки Мишустин посетит выставку Кавказского инвестиционного форума и примет участие в совещании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, после чего состоится запланированная встреча с Кадыровым. В апреле 2023 года Мишустин перед поездкой на Северный Кавказ провел рабочую встречу с Кадыровым и попросил его и дальше держать на личном контроле развитие республики. Важными показателями ее развития премьер-министр назвал активное жилищное строительство и расселение аварийного жилья, передает MK.RU.