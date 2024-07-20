Вслед за жителями Краснодара на улицы вышли жители Анапы. Причина та же — отсутствие электричества и воды в домах.
«Жители вышли на перекресток улиц Шевченко и Ивана Голубца. Они пропускают только скорые и общаются с сотрудниками полиции», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости!». Причиной перекрытия улицы стало отсутствие в домах электричества и воды. Отключения продолжаются четвертые сутки.
К собравшимся прибыли сотрудники «НЭСК-электросети». Они просят людей покинуть улицу, обещая в ближайшее время доставить генераторы.
Ранее жители Краснодара блокировали улицы по той же причине. К горожанам прибыл мэр Евгений Наумов. Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что для отключения электричества существуют объективные причины. Прокуратура Краснодарского края следит за развитием ситуации.
Видео: соцсети
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