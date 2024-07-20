Жители Анапы вышли на улицы из-за отсутствия света и воды. Видео

20 июля 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Причиной отключений электричества стали большие нагрузки на сеть Фото: Александр Елизаров © URA.RU Вслед за жителями Краснодара на улицы вышли жители Анапы. Причина та же — отсутствие электричества и воды в домах. «Жители вышли на перекресток улиц Шевченко и Ивана Голубца. Они пропускают только скорые и общаются с сотрудниками полиции», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости!». Причиной перекрытия улицы стало отсутствие в домах электричества и воды. Отключения продолжаются четвертые сутки. К собравшимся прибыли сотрудники «НЭСК-электросети». Они просят людей покинуть улицу, обещая в ближайшее время доставить генераторы. Ранее жители Краснодара блокировали улицы по той же причине. К горожанам прибыл мэр Евгений Наумов. Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что для отключения электричества существуют объективные причины. Прокуратура Краснодарского края следит за развитием ситуации. Видео: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вслед за жителями Краснодара на улицы вышли жители Анапы. Причина та же — отсутствие электричества и воды в домах. «Жители вышли на перекресток улиц Шевченко и Ивана Голубца. Они пропускают только скорые и общаются с сотрудниками полиции», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости!». Причиной перекрытия улицы стало отсутствие в домах электричества и воды. Отключения продолжаются четвертые сутки. К собравшимся прибыли сотрудники «НЭСК-электросети». Они просят людей покинуть улицу, обещая в ближайшее время доставить генераторы. Ранее жители Краснодара блокировали улицы по той же причине. К горожанам прибыл мэр Евгений Наумов. Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что для отключения электричества существуют объективные причины. Прокуратура Краснодарского края следит за развитием ситуации. Видео: соцсети