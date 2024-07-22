Клава Кока похвасталась фото в купальнике после похудения

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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Певица попросила слушателей оценить ее фигуру Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) похвасталась своей фигурой фотками в купальнике из Турции после похудения. Кадры с отдыха Кока опубликовала в своем telegram-канале.

«Тур по Турции продолжается! Ну и не могла вас оставить без фоток в купальнике, я чуть схуднула, кстати», — написала певица, попросив слушателей оценить ее фигуру. Большинство подписчиков порадовались за Клаву и восхитились ее работой с телом. «Какая же она красотка! Лучшая просто!» — восхищаются фанаты. Один из комментаторов отметил, что особо заметен прогресс Коки по ногам и талии.

Ранее уральскую певицу затравили в соцсетях за откровенные фото в купальнике. Часть подписчиков уверяли, что Высокова прибавила в весе, а другие наоборот защищали ее.

Клава Кока отдыхает в Турции
Клава Кока отдыхает в Турции
Фото:
Подписчики положительно оценили результат певицы
Подписчики положительно оценили результат певицы
Фото:

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) похвасталась своей фигурой фотками в купальнике из Турции после похудения. Кадры с отдыха Кока опубликовала в своем telegram-канале. «Тур по Турции продолжается! Ну и не могла вас оставить без фоток в купальнике, я чуть схуднула, кстати», — написала певица, попросив слушателей оценить ее фигуру. Большинство подписчиков порадовались за Клаву и восхитились ее работой с телом. «Какая же она красотка! Лучшая просто!» — восхищаются фанаты. Один из комментаторов отметил, что особо заметен прогресс Коки по ногам и талии. Ранее уральскую певицу затравили в соцсетях за откровенные фото в купальнике. Часть подписчиков уверяли, что Высокова прибавила в весе, а другие наоборот защищали ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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