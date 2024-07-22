Клава Кока похвасталась фото в купальнике после похудения

22 июля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Певица попросила слушателей оценить ее фигуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) похвасталась своей фигурой фотками в купальнике из Турции после похудения. Кадры с отдыха Кока опубликовала в своем telegram-канале. «Тур по Турции продолжается! Ну и не могла вас оставить без фоток в купальнике, я чуть схуднула, кстати», — написала певица, попросив слушателей оценить ее фигуру. Большинство подписчиков порадовались за Клаву и восхитились ее работой с телом. «Какая же она красотка! Лучшая просто!» — восхищаются фанаты. Один из комментаторов отметил, что особо заметен прогресс Коки по ногам и талии. Ранее уральскую певицу затравили в соцсетях за откровенные фото в купальнике. Часть подписчиков уверяли, что Высокова прибавила в весе, а другие наоборот защищали ее. Клава Кока отдыхает в Турции telegram-канал «Клава Кока» Фото: Подписчики положительно оценили результат певицы telegram-канал «Клава Кока» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) похвасталась своей фигурой фотками в купальнике из Турции после похудения. Кадры с отдыха Кока опубликовала в своем telegram-канале. «Тур по Турции продолжается! Ну и не могла вас оставить без фоток в купальнике, я чуть схуднула, кстати», — написала певица, попросив слушателей оценить ее фигуру. Большинство подписчиков порадовались за Клаву и восхитились ее работой с телом. «Какая же она красотка! Лучшая просто!» — восхищаются фанаты. Один из комментаторов отметил, что особо заметен прогресс Коки по ногам и талии. Ранее уральскую певицу затравили в соцсетях за откровенные фото в купальнике. Часть подписчиков уверяли, что Высокова прибавила в весе, а другие наоборот защищали ее.