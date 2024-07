В России будут продавать премиальный кроссовер «Exlantix ET»

Кроссовер ET построен на платформе E0X, его длина составляет 4955 мм, а колесная база — 3000 мм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кроссовер Exlantix ET готовится к своему дебюту в России. Об этом заявил премиальный бренд автомобилей Exlantix, который входит в концерн Chery. Сроки старта продаж не объявили. «Премиальный автобренд Exlantix (входит в концерн Chery) официально объявил о готовящемся дебюте кроссовера ET в России», — передали в издании «Автопилот» от «Коммерсанта». Там добавили, что ET «в модельной линейке присоединится к четырехдверному ES», который в РФ еще не появился. В компании уточнили, что модель построена на платформе E0X, ее длина составляет 4955 мм, а колесная база — 3000 мм. Однако оснащение кроссовера для российского рынка раскрыто не было. В Китае же кроссовер ET носит название Exeed Sterra ET и предлагается в двух вариантах: последовательный гибрид на базе мотора 1.5 с максимальной дальностью выхода 1518 км и с силовой установкой мощностью 265 л. с.;

полностью электрическая версия с 800-вольтовой электросистемой и передним или полным приводом, максимальным запасом хода в 760 км, а также мощностью полноприводной версии до 562 л. с. Ранее в России стартовали официальные продажи нового кроссовера XCite X-Cross 7, который собирается на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. СМИ сообщают, что модель может составить конкуренцию автомобилям из Китая. Также стало известно, что повышение утилизационного сбора в России не повлияет на позиций китайских автомобилей на российском рынке. Эксперты считают, что цены на них не изменятся кардинально.

