Путин поручил увеличить налоговый вычет для двух категорий граждан

Президент России Владимир Путин поручил существенно увеличить размер налогового вычета по НДФЛ тем, кто проходит диспансеризацию и успешно сдает ГТО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Предусмотреть существенное увеличение размера стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц", — говорится в поручении главы РФ. Отмечается, что налоговый вычет будет увеличен для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно выполняющим испытания ГТО.
Таким образом планируется мотивировать граждан России к здоровому образу жизни. Датой доклада о выполнении указания Путина отмечено 5 августа. Ответственными за него назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель исполкома "Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов.
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