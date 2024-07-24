Путин поручил увеличить налоговый вычет для двух категорий граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянам увеличат НДФЛ за прохождение диспансеризации
Россиянам увеличат НДФЛ за прохождение диспансеризации Фото:

Президент России Владимир Путин поручил существенно увеличить размер налогового вычета по НДФЛ тем, кто проходит диспансеризацию и успешно сдает ГТО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. 

"Предусмотреть существенное увеличение размера стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц", — говорится в поручении главы РФ. Отмечается, что налоговый вычет будет увеличен для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно выполняющим испытания ГТО. 

Таким образом планируется мотивировать граждан России к здоровому образу жизни. Датой доклада о выполнении указания Путина отмечено 5 августа. Ответственными за него назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель исполкома "Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поручил существенно увеличить размер налогового вычета по НДФЛ тем, кто проходит диспансеризацию и успешно сдает ГТО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.  "Предусмотреть существенное увеличение размера стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц", — говорится в поручении главы РФ. Отмечается, что налоговый вычет будет увеличен для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно выполняющим испытания ГТО.  Таким образом планируется мотивировать граждан России к здоровому образу жизни. Датой доклада о выполнении указания Путина отмечено 5 августа. Ответственными за него назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель исполкома "Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...