Рудковская рассказала о реакции Глюкозы на обсуждение ее скандального концерта

Рудковская поддержала Глюкозу после скандального концерта

25 июля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Рудковская поддержала Глюкозу Фото: страница Яны Рудковской в Instagram @rudkovskayaofficial Российская телеведущая Яна Рудковская поддержала Глюкозу после ее скандального концерта в Красноярске. По ее словам, певица очень переживает из-за случившегося. Новость по теме Фадеев набросился на Глюкозу с обвинениями из-за скандала: как объяснила свое поведение певица «Вообще Наташа очень добрая девчонка, я знаю ее много лет. Разведка доложила, что она очень переживает из -за последних событий», — написала Рудковская в своем telegram-канале. По ее словам, она как любой человек имеет право на ошибку и на шанс быть прощенной. Также она пожелала певице «как можно быстрее красиво выйти из этой ситуации». Ранее сообщалось, что российская певица Глюкоза 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, где зрители остались недовольны. Она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, что вызвало бурную реакцию в интернете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская телеведущая Яна Рудковская поддержала Глюкозу после ее скандального концерта в Красноярске. По ее словам, певица очень переживает из-за случившегося. «Вообще Наташа очень добрая девчонка, я знаю ее много лет. Разведка доложила, что она очень переживает из -за последних событий», — написала Рудковская в своем telegram-канале. По ее словам, она как любой человек имеет право на ошибку и на шанс быть прощенной. Также она пожелала певице «как можно быстрее красиво выйти из этой ситуации». Ранее сообщалось, что российская певица Глюкоза 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, где зрители остались недовольны. Она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, что вызвало бурную реакцию в интернете.