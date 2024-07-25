Рудковская рассказала о реакции Глюкозы на обсуждение ее скандального концерта

Рудковская поддержала Глюкозу после скандального концерта
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Клипарт. Страница Яны Рудковской в Instagram. Екатеринбург, рудковская яна
Рудковская поддержала Глюкозу Фото:

Российская телеведущая Яна Рудковская поддержала Глюкозу после ее скандального концерта в Красноярске. По ее словам, певица очень переживает из-за случившегося.

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«Вообще Наташа очень добрая девчонка, я знаю ее много лет. Разведка доложила, что она очень переживает из -за последних событий», — написала Рудковская в своем telegram-канале.

По ее словам, она как любой человек имеет право на ошибку и на шанс быть прощенной. Также она пожелала певице «как можно быстрее красиво выйти из этой ситуации».

Ранее сообщалось, что российская певица Глюкоза 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, где зрители остались недовольны. Она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, что вызвало бурную реакцию в интернете.

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Российская телеведущая Яна Рудковская поддержала Глюкозу после ее скандального концерта в Красноярске. По ее словам, певица очень переживает из-за случившегося. «Вообще Наташа очень добрая девчонка, я знаю ее много лет. Разведка доложила, что она очень переживает из -за последних событий», — написала Рудковская в своем telegram-канале. По ее словам, она как любой человек имеет право на ошибку и на шанс быть прощенной. Также она пожелала певице «как можно быстрее красиво выйти из этой ситуации». Ранее сообщалось, что российская певица Глюкоза 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, где зрители остались недовольны. Она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, что вызвало бурную реакцию в интернете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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