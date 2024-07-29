Сына актера Сошальского арестовали за сбыт наркотиков

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Сошальский заключен под стражу решением Останкинского суда Фото:

Останкинский суд в Москве заключил под стражу Владимира Сошальского — сына одноименного актера по обвинению о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в суде.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании Владимиру Владимировичу Сошальскому меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в суде, передает ТАСС. По заявлению суда, Владимир является безработным. По сообщению ТАСС, он был задержан 25 июля.

Отец Сошальского — знаменитый советский и российский актер. Известен ролями в «Академик Иван Павлов», «Ломоносов». Скончался в 2007 году, ему было 78 лет.

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Останкинский суд в Москве заключил под стражу Владимира Сошальского — сына одноименного актера по обвинению о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в суде. «Удовлетворено ходатайство следствия об избрании Владимиру Владимировичу Сошальскому меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в суде, передает ТАСС. По заявлению суда, Владимир является безработным. По сообщению ТАСС, он был задержан 25 июля. Отец Сошальского — знаменитый советский и российский актер. Известен ролями в «Академик Иван Павлов», «Ломоносов». Скончался в 2007 году, ему было 78 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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