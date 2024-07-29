Сына актера Сошальского арестовали за сбыт наркотиков

Сошальский заключен под стражу решением Останкинского суда
Останкинский суд в Москве заключил под стражу Владимира Сошальского — сына одноименного актера по обвинению о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в суде.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании Владимиру Владимировичу Сошальскому меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в суде, передает ТАСС. По заявлению суда, Владимир является безработным. По сообщению ТАСС, он был задержан 25 июля.
Отец Сошальского — знаменитый советский и российский актер. Известен ролями в «Академик Иван Павлов», «Ломоносов». Скончался в 2007 году, ему было 78 лет.
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