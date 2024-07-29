Сына актера Сошальского арестовали за сбыт наркотиков

29 июля 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Сошальский заключен под стражу решением Останкинского суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Останкинский суд в Москве заключил под стражу Владимира Сошальского — сына одноименного актера по обвинению о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в суде. «Удовлетворено ходатайство следствия об избрании Владимиру Владимировичу Сошальскому меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в суде, передает ТАСС. По заявлению суда, Владимир является безработным. По сообщению ТАСС, он был задержан 25 июля. Отец Сошальского — знаменитый советский и российский актер. Известен ролями в «Академик Иван Павлов», «Ломоносов». Скончался в 2007 году, ему было 78 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Останкинский суд в Москве заключил под стражу Владимира Сошальского — сына одноименного актера по обвинению о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в суде. «Удовлетворено ходатайство следствия об избрании Владимиру Владимировичу Сошальскому меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в суде, передает ТАСС. По заявлению суда, Владимир является безработным. По сообщению ТАСС, он был задержан 25 июля. Отец Сошальского — знаменитый советский и российский актер. Известен ролями в «Академик Иван Павлов», «Ломоносов». Скончался в 2007 году, ему было 78 лет.