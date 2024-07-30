На СВО при освобождении Семеновки погиб младший сержант из Прикамья Дивеев

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Погибший родился и вырос в Чусовом
Погибший родился и вырос в Чусовом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При освобождении Семеновки (ДНР) погиб младший сержант из Пермского края Алексей Дивеев. Об этом сообщил мэр Чусовского округа Сергей Белов

«При освобождении населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики 7 марта 2024 года погиб Алексей Дивеев. Мы никогда не забудем его подвиг», — написал Сергей Белов на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский военнослужащий родился и вырос в Чусовом. За героизм на поле боя Дивеева посмертно наградили Орденом Мужества.

Алексея Дивеева запомнили преданным другом, заботливым отцом и мужем
Алексея Дивеева запомнили преданным другом, заботливым отцом и мужем
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При освобождении Семеновки (ДНР) погиб младший сержант из Пермского края Алексей Дивеев. Об этом сообщил мэр Чусовского округа Сергей Белов .  «При освобождении населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики 7 марта 2024 года погиб Алексей Дивеев. Мы никогда не забудем его подвиг», — написал Сергей Белов на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Прикамский военнослужащий родился и вырос в Чусовом. За героизм на поле боя Дивеева посмертно наградили Орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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