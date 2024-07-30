На СВО при освобождении Семеновки погиб младший сержант из Прикамья Дивеев

Погибший родился и вырос в Чусовом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При освобождении Семеновки (ДНР) погиб младший сержант из Пермского края Алексей Дивеев. Об этом сообщил мэр Чусовского округа.
«При освобождении населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики 7 марта 2024 года погиб Алексей Дивеев. Мы никогда не забудем его подвиг», — написал Сергей Белов на свой странице в соцсети «ВКонтакте».
Прикамский военнослужащий родился и вырос в Чусовом. За героизм на поле боя Дивеева посмертно наградили Орденом Мужества.
Алексея Дивеева запомнили преданным другом, заботливым отцом и мужем
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!