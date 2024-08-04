04 августа 2024

Рогозин призвал не преуменьшать опасность поставляемой ВСУ западной авиации

© Служба новостей «URA.RU»
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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, нато, истребитель, f-16, самолет, ф-16
Рогозин счел поставки истребителей серьезной эскалацией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выразил озабоченность по поводу поставок западной боевой авиации Украине. Он заявил, что не стоит недооценивать серьезность их угрозы.

На Украину прибыли первые истребители F-16: чем они опасны. Инфографика

«Опасность, представляемую поставками врагу американской боевой авиации, преуменьшать преступно. Надо готовиться встречать F-16 в боях над Украиной, отрабатывать новые тактические приемы и технические решения», — заявил Рогозин в своем telegram-канале.

Рогозин считает, что поставки F-16 на Украину являются серьезным этапом эскалации конфликта. Он указал на то, что страны Запада уже перешли все «красные линии».

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов во время разговора с URA.RU, однако, почти полностью исключил угрозу F-16 для регионов страны. Кроме того, он назвал главные слабости этих моделей истребителя.

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выразил озабоченность по поводу поставок западной боевой авиации Украине. Он заявил, что не стоит недооценивать серьезность их угрозы. «Опасность, представляемую поставками врагу американской боевой авиации, преуменьшать преступно. Надо готовиться встречать F-16 в боях над Украиной, отрабатывать новые тактические приемы и технические решения», — заявил Рогозин в своем telegram-канале. Рогозин считает, что поставки F-16 на Украину являются серьезным этапом эскалации конфликта. Он указал на то, что страны Запада уже перешли все «красные линии». Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов во время разговора с URA.RU, однако, почти полностью исключил угрозу F-16 для регионов страны. Кроме того, он назвал главные слабости этих моделей истребителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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