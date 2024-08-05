Пермские студенты придумали, как совместить снегоход с мотоциклом

Студенты Пермского Политеха создают новый транспорт для поездок по снегу и льду

06 августа 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Разработка ученых позволит комфортно перемещаться по снегу и льду Фото: Сергей Русанов © URA.RU Студенты Пермского Политеха разрабатывают новое моторное транспортное средство — мотоснегокат. Это гибрид мотоцикла и снегохода. Он предназначен для доступа к удаленным территориям, транспортировки грузов и людей по снегу и льду. «Примерная стоимость готового мотоснегоката составит 125 тысяч рублей, а первый продукт политехники планируют продать уже в этом году. Разработка студентов Пермского Политеха позволит сделать отдых более доступным и комфортным, повысить эффективность работы специалистов в зимнее время, а также развить перспективное направление внутреннего туризма и стимулировать создание новых технологий в области мотостроения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ. Для повышения проходимости ученые разработали уникальную подвеску. В проекте также применят модульную конструкцию, которая позволит перевозить мотоснегокат в легковом автомобиле. Благодаря быстроразъемным соединениям транспортное средство можно будет собрать и ввести в эксплуатацию за 10-15 минут. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха предложили во время производства кирпичей добавлять в них минеральный состав с алюминием. Использование добавки решит две задачи — позволит снизить техногенную нагрузку на экологию и повысит качество стройматериалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты Пермского Политеха разрабатывают новое моторное транспортное средство — мотоснегокат. Это гибрид мотоцикла и снегохода. Он предназначен для доступа к удаленным территориям, транспортировки грузов и людей по снегу и льду. «Примерная стоимость готового мотоснегоката составит 125 тысяч рублей, а первый продукт политехники планируют продать уже в этом году. Разработка студентов Пермского Политеха позволит сделать отдых более доступным и комфортным, повысить эффективность работы специалистов в зимнее время, а также развить перспективное направление внутреннего туризма и стимулировать создание новых технологий в области мотостроения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ. Для повышения проходимости ученые разработали уникальную подвеску. В проекте также применят модульную конструкцию, которая позволит перевозить мотоснегокат в легковом автомобиле. Благодаря быстроразъемным соединениям транспортное средство можно будет собрать и ввести в эксплуатацию за 10-15 минут. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха предложили во время производства кирпичей добавлять в них минеральный состав с алюминием. Использование добавки решит две задачи — позволит снизить техногенную нагрузку на экологию и повысит качество стройматериалов.