Пожарные прибыли к загоревшейся заправке под Пермью

Пожарные тушат АЗС
К месту пожара на АЗС рядом с Пермью прибыли сотрудники МЧС. В ведомстве заявили, что пострадавших нет.
«На месте работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники. По оперативной информации площадь пожара 60 квадратных метров. Люди самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили журналистам в ГУ МЧС по Пермском краю.
Пожар произошел вечером 8 августа в селе Фролы. О нем сообщили ранее очевидцы.
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