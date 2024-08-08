Пожарные прибыли к загоревшейся заправке под Пермью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные тушат АЗС
Пожарные тушат АЗС Фото:

К месту пожара на АЗС рядом с Пермью прибыли сотрудники МЧС. В ведомстве заявили, что пострадавших нет.

«На месте работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники. По оперативной информации площадь пожара 60 квадратных метров. Люди самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили журналистам в ГУ МЧС по Пермском краю.

Пожар произошел вечером 8 августа в селе Фролы. О нем сообщили ранее очевидцы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К месту пожара на АЗС рядом с Пермью прибыли сотрудники МЧС. В ведомстве заявили, что пострадавших нет. «На месте работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники. По оперативной информации площадь пожара 60 квадратных метров. Люди самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили журналистам в ГУ МЧС по Пермском краю. Пожар произошел вечером 8 августа в селе Фролы. О нем сообщили ранее очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...