«Коммерсант»: Бакальчук пытается помешать супруге через Роспатент

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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Бизнесмен хочет запретить Татьяне Бакальчук передачу прав на товарные знаки Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать планам супруги Татьяны по объединению маркетплейса с оператором наружной рекламы ГК Russ. Для этого бизнесмен подал в Роспатент заявление о защите товарных знаков компании.

«Бакальчук подал в Роспатент заявление, что передача товарных знаков от Wildberries структуре, образованной в результате слияния маркетплейса с ГК Russ, может нарушить его права как совладельцев Wildberries. Жалоба бизнесмена в ведомство может привести к наложению обеспечительных мер и последующий запрет передачу прав на товарные знаки третьей стороне», — пишет «Коммерсант».

В заявлении Бакальчук сообщает о 29 объектах интеллектуальной собственности. Среди них — основной домен wildberries.ru и права на программу для работы курьеров.

Ранее Бакальчук сообщил, что топ-менеджеры, поддержавшие объединение компаний, были уволены. Продолжающееся сокращение сотрудников уже оказывает негативное влияние на Wildberries и перспективы семейной компании выглядят неутешительными. 23 июля появились сообщения о семейных проблемах основателей маркетплейса Wildberries. Бакальчук обратился за помощью к главе Чечени Рамзану Кадырову. Он утверждал, что его супруга Татьяна оказалась под влиянием владельцев Russ Outdoor, пишет «Национальная служба новостей».

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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать планам супруги Татьяны по объединению маркетплейса с оператором наружной рекламы ГК Russ. Для этого бизнесмен подал в Роспатент заявление о защите товарных знаков компании. «Бакальчук подал в Роспатент заявление, что передача товарных знаков от Wildberries структуре, образованной в результате слияния маркетплейса с ГК Russ, может нарушить его права как совладельцев Wildberries. Жалоба бизнесмена в ведомство может привести к наложению обеспечительных мер и последующий запрет передачу прав на товарные знаки третьей стороне», — пишет «Коммерсант». В заявлении Бакальчук сообщает о 29 объектах интеллектуальной собственности. Среди них — основной домен wildberries.ru и права на программу для работы курьеров. Ранее Бакальчук сообщил, что топ-менеджеры, поддержавшие объединение компаний, были уволены. Продолжающееся сокращение сотрудников уже оказывает негативное влияние на Wildberries и перспективы семейной компании выглядят неутешительными. 23 июля появились сообщения о семейных проблемах основателей маркетплейса Wildberries. Бакальчук обратился за помощью к главе Чечени Рамзану Кадырову. Он утверждал, что его супруга Татьяна оказалась под влиянием владельцев Russ Outdoor, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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