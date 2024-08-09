«Коммерсант»: Бакальчук пытается помешать супруге через Роспатент

Бизнесмен хочет запретить Татьяне Бакальчук передачу прав на товарные знаки Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать планам супруги Татьяны по объединению маркетплейса с оператором наружной рекламы ГК Russ. Для этого бизнесмен подал в Роспатент заявление о защите товарных знаков компании.

«Бакальчук подал в Роспатент заявление, что передача товарных знаков от Wildberries структуре, образованной в результате слияния маркетплейса с ГК Russ, может нарушить его права как совладельцев Wildberries. Жалоба бизнесмена в ведомство может привести к наложению обеспечительных мер и последующий запрет передачу прав на товарные знаки третьей стороне», — пишет « Коммерсант ».

В заявлении Бакальчук сообщает о 29 объектах интеллектуальной собственности. Среди них — основной домен wildberries.ru и права на программу для работы курьеров.

Ранее Бакальчук сообщил, что топ-менеджеры, поддержавшие объединение компаний, были уволены. Продолжающееся сокращение сотрудников уже оказывает негативное влияние на Wildberries и перспективы семейной компании выглядят неутешительными. 23 июля появились сообщения о семейных проблемах основателей маркетплейса Wildberries. Бакальчук обратился за помощью к главе Чечени Рамзану Кадырову. Он утверждал, что его супруга Татьяна оказалась под влиянием владельцев Russ Outdoor, пишет «Национальная служба новостей».