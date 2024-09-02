Россия будет конкурировать за рынок вооружений в Азии с Китаем и США

Россия, Китай и США будут конкурировать за рынок вооружений в Азии

03 сентября 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Россия вынуждена будет конкурировать за азиатский рынок вооружений с Китаем и США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU России придется конкурировать за азиатский рынок вооружений с Китаем и США. Как пояснил в интервью URA.RU руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александр Ломанов, присутствие Китая на региональных рынках оружия будет нарастать не только в Азии, но и в мире в целом. «Промышленный потенциал КНР радикально изменился за последние полвека. Теперь страна самостоятельно может разрабатывать и производить огромный спектр военной и гражданской продукции. Китайская стратегия самостоятельного инновационного развития в перспективе сделает эту продукцию технологически передовой и конкурентоспособной», — отметил Ломанов. При этом следует учитывать многовекторность внешней политики азиатских стран. По словам эксперта, многие из них просто-напросто «опасаются чрезмерной привязки к одному поставщику». «Если эта многовекторность окажется сильнее американской политики создания военных блоков, я думаю, страны Азии будут искать возможность сотрудничать и с Россией, и с США, и с Китаем, чтобы получать все мыслимые блага, но не приближаться ни к одной из крупных держав», — полагает эксперт. В интервью URA.RU Ломанов рассказал об угрозах, на фоне которых президент России отправляется на ВЭФ-2024. Полный текст беседы — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

России придется конкурировать за азиатский рынок вооружений с Китаем и США. Как пояснил в интервью URA.RU руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александр Ломанов, присутствие Китая на региональных рынках оружия будет нарастать не только в Азии, но и в мире в целом. «Промышленный потенциал КНР радикально изменился за последние полвека. Теперь страна самостоятельно может разрабатывать и производить огромный спектр военной и гражданской продукции. Китайская стратегия самостоятельного инновационного развития в перспективе сделает эту продукцию технологически передовой и конкурентоспособной», — отметил Ломанов. При этом следует учитывать многовекторность внешней политики азиатских стран. По словам эксперта, многие из них просто-напросто «опасаются чрезмерной привязки к одному поставщику». «Если эта многовекторность окажется сильнее американской политики создания военных блоков, я думаю, страны Азии будут искать возможность сотрудничать и с Россией, и с США, и с Китаем, чтобы получать все мыслимые блага, но не приближаться ни к одной из крупных держав», — полагает эксперт. В интервью URA.RU Ломанов рассказал об угрозах, на фоне которых президент России отправляется на ВЭФ-2024. Полный текст беседы — в материале агентства.