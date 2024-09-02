02 сентября 2024

Россия будет конкурировать за рынок вооружений в Азии с Китаем и США

Россия, Китай и США будут конкурировать за рынок вооружений в Азии
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия вынуждена будет конкурировать за азиатский рынок вооружений с Китаем и США Фото:

России придется конкурировать за азиатский рынок вооружений с Китаем и США. Как пояснил в интервью URA.RU руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александр Ломанов, присутствие Китая на региональных рынках оружия будет нарастать не только в Азии, но и в мире в целом.

«Промышленный потенциал КНР радикально изменился за последние полвека. Теперь страна самостоятельно может разрабатывать и производить огромный спектр военной и гражданской продукции. Китайская стратегия самостоятельного инновационного развития в перспективе сделает эту продукцию технологически передовой и конкурентоспособной», — отметил Ломанов.

При этом следует учитывать многовекторность внешней политики азиатских стран. По словам эксперта, многие из них просто-напросто «опасаются чрезмерной привязки к одному поставщику». «Если эта многовекторность окажется сильнее американской политики создания военных блоков, я думаю, страны Азии будут искать возможность сотрудничать и с Россией, и с США, и с Китаем, чтобы получать все мыслимые блага, но не приближаться ни к одной из крупных держав», — полагает эксперт.

В интервью URA.RU Ломанов рассказал об угрозах, на фоне которых президент России отправляется на ВЭФ-2024. Полный текст беседы — в материале агентства.

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России придется конкурировать за азиатский рынок вооружений с Китаем и США. Как пояснил в интервью URA.RU руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александр Ломанов, присутствие Китая на региональных рынках оружия будет нарастать не только в Азии, но и в мире в целом. «Промышленный потенциал КНР радикально изменился за последние полвека. Теперь страна самостоятельно может разрабатывать и производить огромный спектр военной и гражданской продукции. Китайская стратегия самостоятельного инновационного развития в перспективе сделает эту продукцию технологически передовой и конкурентоспособной», — отметил Ломанов. При этом следует учитывать многовекторность внешней политики азиатских стран. По словам эксперта, многие из них просто-напросто «опасаются чрезмерной привязки к одному поставщику». «Если эта многовекторность окажется сильнее американской политики создания военных блоков, я думаю, страны Азии будут искать возможность сотрудничать и с Россией, и с США, и с Китаем, чтобы получать все мыслимые блага, но не приближаться ни к одной из крупных держав», — полагает эксперт. В интервью URA.RU Ломанов рассказал об угрозах, на фоне которых президент России отправляется на ВЭФ-2024. Полный текст беседы — в материале агентства.
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