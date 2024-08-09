«Известия»: вторжение ВСУ под Курском рискует вызвать кризис в Европе

Важный стратегический объект ГИС «Суджа» в Курской области, через которую прокачивается газ в страны Евросоюза, оказался под угрозой из-за атаки ВСУ. Если с этим предприятием что-то случится, то это может привести к новой волне энергетического кризиса в Европе, пишут «Известия».
«В особенности это [возможный кризис] касается Словакии, так как она получает деньги за транзит. В краткосрочной перспективе сейчас уже страдают все: цены поднимаются везде. Они уже превысили рекорд 2024 года просто на новости, что транзит может остановиться», — сказал изданию ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, если страны, зависящие от газа, который поставляется через трубы, не получат его, то им нужно будет искать новые варианты сотрудничества со странами с выходом к морю, чтобы получать поставки сжиженного природного газа (СПГ). Альтернативы, кроме как через Украину, нет, считает эксперт. Также при таком исходе трудности ожидают и Киев, так как перестанут приходить доходы от транзита.
ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Подробности об атаке украинской армии под Курском — в сюжете URA.RU.
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