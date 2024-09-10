Боец ВС РФ рассказал, что солдаты ВСУ обстреливают друг друга в Курской области

10 сентября 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты наносят огонь по свои подразделениям в Курской области, сообщил боец ВС РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдаты ВСУ обстреливают друг друга на территории боевых действий в Курской области. Об этом сообщил командир одного из подразделений российской группировки войск «Север» с позывным Лазарь, указав на проблемы связи между подразделениями противника. «Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — заявил Лазарь. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что видел много крови, бинтов и иностранного обезболивающего в лесополосе, которая под контролем противника. Командир отметил, что солдаты ВСУ открыли огонь друг по другу, когда его подразделение подошло к позициям противника. После того, как украинские солдаты покинули позиции, им удалось эвакуировать раненных и зайти в Гапонов лес. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, Украина планировала вторжением в регион принудить российскую сторону к переговорам на ее условиях. Однако российская сторона не раз отмечала, что Киев своими действиями отменил все возможности для мирных переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ обстреливают друг друга на территории боевых действий в Курской области. Об этом сообщил командир одного из подразделений российской группировки войск «Север» с позывным Лазарь, указав на проблемы связи между подразделениями противника. «Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — заявил Лазарь. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что видел много крови, бинтов и иностранного обезболивающего в лесополосе, которая под контролем противника. Командир отметил, что солдаты ВСУ открыли огонь друг по другу, когда его подразделение подошло к позициям противника. После того, как украинские солдаты покинули позиции, им удалось эвакуировать раненных и зайти в Гапонов лес. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, Украина планировала вторжением в регион принудить российскую сторону к переговорам на ее условиях. Однако российская сторона не раз отмечала, что Киев своими действиями отменил все возможности для мирных переговоров.