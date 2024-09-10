Солдаты ВСУ обстреливают друг друга на территории боевых действий в Курской области. Об этом сообщил командир одного из подразделений российской группировки войск «Север» с позывным Лазарь, указав на проблемы связи между подразделениями противника.
«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — заявил Лазарь. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что видел много крови, бинтов и иностранного обезболивающего в лесополосе, которая под контролем противника.
Командир отметил, что солдаты ВСУ открыли огонь друг по другу, когда его подразделение подошло к позициям противника. После того, как украинские солдаты покинули позиции, им удалось эвакуировать раненных и зайти в Гапонов лес.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, Украина планировала вторжением в регион принудить российскую сторону к переговорам на ее условиях. Однако российская сторона не раз отмечала, что Киев своими действиями отменил все возможности для мирных переговоров.
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