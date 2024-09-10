Шойгу раскрыл, зачем ВСУ вторглись в Курскую область

Шойгу: Украина планировала вторжение в Курск для принуждения к переговорам

10 сентября 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Атака на Курскую область не повлияла на продвижение ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские власти планировали вторжением в Курскую область вынудить Россию согласиться на переговоры на своих условиях.Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. «Киев хотел атакой на Курскую область хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что это не никак не повлияло, так как у России достаточно сил для продолжения наступления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырскый заявлял, что Украина предприняла вторжение в Курскую область, поскольку Россия якобы планировала атаку из этого региона. Это действие, по словам Сырского, позволило уменьшить угрозу со стороны ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские власти планировали вторжением в Курскую область вынудить Россию согласиться на переговоры на своих условиях.Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. «Киев хотел атакой на Курскую область хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что это не никак не повлияло, так как у России достаточно сил для продолжения наступления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырскый заявлял, что Украина предприняла вторжение в Курскую область, поскольку Россия якобы планировала атаку из этого региона. Это действие, по словам Сырского, позволило уменьшить угрозу со стороны ВС РФ.