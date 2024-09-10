Песков доложил о планах по выдавливанию ВСУ с Курской области

Планы по выдавливанию ВСУ из Курской области не подлежат обсуждению, заявил Песков
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВС РФ имеют все необходимые стратегические планы по выдавливанию ВСУ с территории Курской области. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, у военных есть все необходимые планы», — ответил Песков о наличии планов по временным рамкам выдавливания ВСУ из Курской области. Он уточнил, что детали этих планов не подлежат публичному обсуждению.
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