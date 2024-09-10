Песков доложил о планах по выдавливанию ВСУ с Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Планы по выдавливанию ВСУ из Курской области не подлежат обсуждению, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ имеют все необходимые стратегические планы по выдавливанию ВСУ с территории Курской области. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы», — ответил Песков о наличии планов по временным рамкам выдавливания ВСУ из Курской области. Он уточнил, что детали этих планов не подлежат публичному обсуждению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ имеют все необходимые стратегические планы по выдавливанию ВСУ с территории Курской области. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, у военных есть все необходимые планы», — ответил Песков о наличии планов по временным рамкам выдавливания ВСУ из Курской области. Он уточнил, что детали этих планов не подлежат публичному обсуждению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...