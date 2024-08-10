Ученые назвали неожиданную причину рака печени

Daily Mail: мытье фруктов не спасает от приводящих к раку печени пестицидов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур "Путешествие в науку". Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова. 23 апреля 2024. Чеченская Республика., лаборатория, наука, селекция, фитосанитарный контроль, молодой ученый, инжиниринговый центр карбон, чеченский государственный университет, научные исследования, университет кадырова, растениеводство
Специалисты Аньхойского сельскохозяйственного университета отмечают эффективность механического удаления кожуры перед простым промыванием фруктов и овощей Фото:

Основные выводы исследования китайских ученых показывают, что мытье фруктов и овощей не устраняет полностью следы пестицидов, которые могут привести к раку печени. Об этом сообщили журналисты британского издания.

«Риск попадания пестицидов в организм из фруктов не может быть предотвращен простым мытьем, отличным от чистки», — написали обозреватели DailyMail со ссылкой на исследования китайских ученых. Специалисты Аньхойского сельскохозяйственного университета подчеркнули, что операция по очистке может эффективно избежать опасности пестицидов в эпидермисе фрукта.

Под чисткой фруктов и овощей ученые подразумевают не просто промывание под водой, а механическое удаление кожуры с поверхности плодов. Это предполагает использование ножа или овощечистки для удаления внешнего слоя, где концентрируются остатки пестицидов. Таким образом, очищая кожуру, можно значительно уменьшить количество вредных пестицидов, которые могут проникнуть в мякоть и попасть в организм и в накопленном состоянии повышают риск негативных последствий для здоровья.

Накопленные пестициды, такие как тирам и карбендазим, могут значительно повышать риск рака печени. В своей статье специалисты также уточнили, что карбендазим может вызывать такие симптомы, как головокружение, головные боли, тошнота и рвота. Исследование проводилось с использованием высокочувствительной пленки, которая позволила выявить наличие пестицидов даже после тщательного промывания. Кроме того, ученые изучили креветки и рис, которые также подвергались опрыскиванию пестицидами и дальнейшему анализу. Результаты подтвердили, что вредные химические вещества остаются на поверхности продуктов, пусть и в небольших количествах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основные выводы исследования китайских ученых показывают, что мытье фруктов и овощей не устраняет полностью следы пестицидов, которые могут привести к раку печени. Об этом сообщили журналисты британского издания. «Риск попадания пестицидов в организм из фруктов не может быть предотвращен простым мытьем, отличным от чистки», — написали обозреватели DailyMail со ссылкой на исследования китайских ученых. Специалисты Аньхойского сельскохозяйственного университета подчеркнули, что операция по очистке может эффективно избежать опасности пестицидов в эпидермисе фрукта. Под чисткой фруктов и овощей ученые подразумевают не просто промывание под водой, а механическое удаление кожуры с поверхности плодов. Это предполагает использование ножа или овощечистки для удаления внешнего слоя, где концентрируются остатки пестицидов. Таким образом, очищая кожуру, можно значительно уменьшить количество вредных пестицидов, которые могут проникнуть в мякоть и попасть в организм и в накопленном состоянии повышают риск негативных последствий для здоровья. Накопленные пестициды, такие как тирам и карбендазим, могут значительно повышать риск рака печени. В своей статье специалисты также уточнили, что карбендазим может вызывать такие симптомы, как головокружение, головные боли, тошнота и рвота. Исследование проводилось с использованием высокочувствительной пленки, которая позволила выявить наличие пестицидов даже после тщательного промывания. Кроме того, ученые изучили креветки и рис, которые также подвергались опрыскиванию пестицидами и дальнейшему анализу. Результаты подтвердили, что вредные химические вещества остаются на поверхности продуктов, пусть и в небольших количествах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...