Baza: в Белгородской области члены ДРГ прикинулись священнослужителями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чимеевский храм. Курган, храм, прихожане, рпц, чимеевский монастырь
Как уточняется, диверсанты могут занимать должности священнослужителей Фото:

В Белгородской области члены диверсионной группы ВСУ прикинулись священнослужителями. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Полиция Белгородской области получила ориентировку на диверсионную группу ВСУ, маскирующуюся под священнослужителей», — пишет Baza. Как уточняется, диверсанты могут представляться священнослужителями.

В интернете 10 августа опубликовали видео с бойцами 252-го батальона ВСУ в здании Порозовского экологического клуба в селе Пороз Белгородской области. Российские военкоры сообщают, что видео было сделано для пиара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области члены диверсионной группы ВСУ прикинулись священнослужителями. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Полиция Белгородской области получила ориентировку на диверсионную группу ВСУ, маскирующуюся под священнослужителей», — пишет Baza. Как уточняется, диверсанты могут представляться священнослужителями. В интернете 10 августа опубликовали видео с бойцами 252-го батальона ВСУ в здании Порозовского экологического клуба в селе Пороз Белгородской области. Российские военкоры сообщают, что видео было сделано для пиара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...