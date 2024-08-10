Baza: в Белгородской области члены ДРГ прикинулись священнослужителями

Как уточняется, диверсанты могут занимать должности священнослужителей
В Белгородской области члены диверсионной группы ВСУ прикинулись священнослужителями. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Полиция Белгородской области получила ориентировку на диверсионную группу ВСУ, маскирующуюся под священнослужителей», — пишет Baza. Как уточняется, диверсанты могут представляться священнослужителями.
В интернете 10 августа опубликовали видео с бойцами 252-го батальона ВСУ в здании Порозовского экологического клуба в селе Пороз Белгородской области. Российские военкоры сообщают, что видео было сделано для пиара.
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