В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область

Краузе: власти США недовольны действиями ВСУ в Курской области

11 августа 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Атака ВСУ на Курскую область могла застать США врасплох Фото: U.S. Army / Pvt. Joanna Gaona Gomez новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Атака ВСУ на Курскую область могла застать США врасплох, считает немецкий политолог Йоахим Краузе. В интервью изданию Focus он выразил мнение, что действия Украины не были согласованы с Вашингтоном и вызвали недовольство. «Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее», — заявил Краузе. Эксперт утверждает, что в администрации Байдена сохраняется осторожность в связи с возможной «непредсказуемой реакцией России». Краузе предполагает, что США могут вскоре выразить свою позицию против наступления на Курскую область. «Я предполагаю, что правительство США будет недвусмысленно критиковать Украину и требовать, чтобы операция оставалась пространственно ограниченной или чтобы украинцы отступили», — сказал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атака ВСУ на Курскую область могла застать США врасплох, считает немецкий политолог Йоахим Краузе. В интервью изданию Focus он выразил мнение, что действия Украины не были согласованы с Вашингтоном и вызвали недовольство. «Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее», — заявил Краузе. Эксперт утверждает, что в администрации Байдена сохраняется осторожность в связи с возможной «непредсказуемой реакцией России». Краузе предполагает, что США могут вскоре выразить свою позицию против наступления на Курскую область. «Я предполагаю, что правительство США будет недвусмысленно критиковать Украину и требовать, чтобы операция оставалась пространственно ограниченной или чтобы украинцы отступили», — сказал он.