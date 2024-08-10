В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область могла застать США врасплох, считает немецкий политолог Йоахим Краузе. В интервью изданию Focus он выразил мнение, что действия Украины не были согласованы с Вашингтоном и вызвали недовольство.
«Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее», — заявил Краузе. Эксперт утверждает, что в администрации Байдена сохраняется осторожность в связи с возможной «непредсказуемой реакцией России».
Краузе предполагает, что США могут вскоре выразить свою позицию против наступления на Курскую область. «Я предполагаю, что правительство США будет недвусмысленно критиковать Украину и требовать, чтобы операция оставалась пространственно ограниченной или чтобы украинцы отступили», — сказал он.
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Атака ВСУ на Курскую область могла застать США врасплох, считает немецкий политолог Йоахим Краузе. В интервью изданию Focus он выразил мнение, что действия Украины не были согласованы с Вашингтоном и вызвали недовольство. «Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее», — заявил Краузе. Эксперт утверждает, что в администрации Байдена сохраняется осторожность в связи с возможной «непредсказуемой реакцией России». Краузе предполагает, что США могут вскоре выразить свою позицию против наступления на Курскую область. «Я предполагаю, что правительство США будет недвусмысленно критиковать Украину и требовать, чтобы операция оставалась пространственно ограниченной или чтобы украинцы отступили», — сказал он.