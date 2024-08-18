18 августа 2024

Число погибших в ДТП с фурами на челябинской трассе М-5 выросло до двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Пострадавший скончался по дороге в медучреждение Фото:

Раненый в ДТП с двумя фурами и иномарками на трассе М-5 в Челябинской области 19 августа скончался, не доехав до больницы. Об этом URA.RU сообщили источники в здравоохранении.

«Несмотря на старания медиков, пострадавшего не успели довезти до больницы. Он скончался в карете скорой помощи», — сообщил URA.RU инсайдер.

Еще один пострадавший в ДТП, по данным URA.RU, скончался на месте происшествия. Авария произошла в Катав-Ивановском районе. Согласно кадрам, снятым очевидцами, столкновение произошло между двумя фурами и двумя легковыми автомобилями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Раненый в ДТП с двумя фурами и иномарками на трассе М-5 в Челябинской области 19 августа скончался, не доехав до больницы. Об этом URA.RU сообщили источники в здравоохранении. «Несмотря на старания медиков, пострадавшего не успели довезти до больницы. Он скончался в карете скорой помощи», — сообщил URA.RU инсайдер. Еще один пострадавший в ДТП, по данным URA.RU, скончался на месте происшествия. Авария произошла в Катав-Ивановском районе. Согласно кадрам, снятым очевидцами, столкновение произошло между двумя фурами и двумя легковыми автомобилями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...