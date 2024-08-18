Число погибших в ДТП с фурами на челябинской трассе М-5 выросло до двух человек

Пострадавший скончался по дороге в медучреждение
Раненый в ДТП с двумя фурами и иномарками на трассе М-5 в Челябинской области 19 августа скончался, не доехав до больницы. Об этом URA.RU сообщили источники в здравоохранении.
«Несмотря на старания медиков, пострадавшего не успели довезти до больницы. Он скончался в карете скорой помощи», — сообщил URA.RU инсайдер.
Еще один пострадавший в ДТП, по данным URA.RU, скончался на месте происшествия. Авария произошла в Катав-Ивановском районе. Согласно кадрам, снятым очевидцами, столкновение произошло между двумя фурами и двумя легковыми автомобилями.
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