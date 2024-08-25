На жителя Магнитогорска во время фотоохоты напала медведица

Фотограф из Магнитогорска Челябинской области Владимир Ежов спасся от трех атак медведицы, которую встретил на фотоохоте. Зверь появился вместе с тремя медвежатами, когда мужчина высматривал рябчиков.
«Медведица кинулась в атаку, но остановилась в пяти метрах от меня и вернулась к малышам», — рассказал Ежов изданию «Верстов.Инфо». Звери, которые сами вышли к челябинцу, находились в 15 метрах от него.
В лесу Ежов планировал пофотографировать рябчиков. Прежде, чем встретится с косолапыми, он успел лишь снять рюкзак и выбрал место для фотоохоты. Сначала к нему вышла пара медвежат, а следом и годовалый зверь. Сзади появилась их мать.
Челябинец использовал старый способ защиты — встать в полный рост, поднять руки и зарычать. Ежов отметил, что получилось только кричать, однако это все же помогло избежать нападения. Медведица попыталась атаковать фотографа еще два раза, но он продолжал кричать. Она начала уводить медвежат, что помогло анималисту сбежать.
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