Задержан агент военной разведки Украины

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Задержан агент военной разведки Украины, передавший данные об оборонном предприятии в ЦФО
Задержан агент военной разведки Украины, передавший данные об оборонном предприятии в ЦФО Фото:

В России задержан агент военной разведки Украины. Он передавал данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили в ФСБ. 

«Задержан молодой человек, передававший военной разведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России», — сообщил источник из ведомства. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что возбуждено уголовное дело о госизмене. 

По предварительной информации, мужчина 2003 года рождения подозревается в сборе и передаче сведений, а так же фото и видео о деятельности оборонного предприятия, расположенного в Центральном федеральном округе. Предположительно, задание от кураторов подозреваемый выполнял за денежное вознаграждение. 

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В России задержан агент военной разведки Украины. Он передавал данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили в ФСБ.  «Задержан молодой человек, передававший военной разведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России», — сообщил источник из ведомства. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что возбуждено уголовное дело о госизмене.  По предварительной информации, мужчина 2003 года рождения подозревается в сборе и передаче сведений, а так же фото и видео о деятельности оборонного предприятия, расположенного в Центральном федеральном округе. Предположительно, задание от кураторов подозреваемый выполнял за денежное вознаграждение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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