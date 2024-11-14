В России задержан агент военной разведки Украины. Он передавал данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили в ФСБ.
«Задержан молодой человек, передававший военной разведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России», — сообщил источник из ведомства. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что возбуждено уголовное дело о госизмене.
По предварительной информации, мужчина 2003 года рождения подозревается в сборе и передаче сведений, а так же фото и видео о деятельности оборонного предприятия, расположенного в Центральном федеральном округе. Предположительно, задание от кураторов подозреваемый выполнял за денежное вознаграждение.
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