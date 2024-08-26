Свердловчанин подделал документы и обокрал банки на 7,7 миллиона рублей

26 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Обвиняемый сумел обналичить всю сумму кредита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Невьянске (Свердловская область) 42-летний мужчина подал поддельные сведения о своем доходе в несколько банков и получил более 7,7 миллиона рублей в кредит, а через некоторое время обналичил всю сумму, не собираясь ее возвращать. Уголовное дело мошенника направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Обвиняемый предоставил пяти банкам документы о своей платежеспособности, содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы и ежемесячного дохода. После одобрения банками потребкредитов и поступления на его расчетные счета свыше 7,7 млн рублей обвиняемый часть направил на оплату договоров страхования. Оставшиеся 6,2 млн рублей получил наличными», — пояснили в ведомстве. Позже он расторг договоры страхования и получил другую часть налички. Вместе с мужчиной по отработанной схеме работал его подельник, личность которого установить не удалось. Пойманного нарушителя обвинили в преступлении по части четвертой статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Невьянский горсуд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Невьянске (Свердловская область) 42-летний мужчина подал поддельные сведения о своем доходе в несколько банков и получил более 7,7 миллиона рублей в кредит, а через некоторое время обналичил всю сумму, не собираясь ее возвращать. Уголовное дело мошенника направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Обвиняемый предоставил пяти банкам документы о своей платежеспособности, содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы и ежемесячного дохода. После одобрения банками потребкредитов и поступления на его расчетные счета свыше 7,7 млн рублей обвиняемый часть направил на оплату договоров страхования. Оставшиеся 6,2 млн рублей получил наличными», — пояснили в ведомстве. Позже он расторг договоры страхования и получил другую часть налички. Вместе с мужчиной по отработанной схеме работал его подельник, личность которого установить не удалось. Пойманного нарушителя обвинили в преступлении по части четвертой статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Невьянский горсуд.