Свердловчанин подделал документы и обокрал банки на 7,7 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Обвиняемый сумел обналичить всю сумму кредита Фото:

В Невьянске (Свердловская область) 42-летний мужчина подал поддельные сведения о своем доходе в несколько банков и получил более 7,7 миллиона рублей в кредит, а через некоторое время обналичил всю сумму, не собираясь ее возвращать. Уголовное дело мошенника направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемый предоставил пяти банкам документы о своей платежеспособности, содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы и ежемесячного дохода. После одобрения банками потребкредитов и поступления на его расчетные счета свыше 7,7 млн рублей обвиняемый часть направил на оплату договоров страхования. Оставшиеся 6,2 млн рублей получил наличными», — пояснили в ведомстве. Позже он расторг договоры страхования и получил другую часть налички.

Вместе с мужчиной по отработанной схеме работал его подельник, личность которого установить не удалось. Пойманного нарушителя обвинили в преступлении по части четвертой статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Невьянский горсуд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Невьянске (Свердловская область) 42-летний мужчина подал поддельные сведения о своем доходе в несколько банков и получил более 7,7 миллиона рублей в кредит, а через некоторое время обналичил всю сумму, не собираясь ее возвращать. Уголовное дело мошенника направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Обвиняемый предоставил пяти банкам документы о своей платежеспособности, содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы и ежемесячного дохода. После одобрения банками потребкредитов и поступления на его расчетные счета свыше 7,7 млн рублей обвиняемый часть направил на оплату договоров страхования. Оставшиеся 6,2 млн рублей получил наличными», — пояснили в ведомстве. Позже он расторг договоры страхования и получил другую часть налички. Вместе с мужчиной по отработанной схеме работал его подельник, личность которого установить не удалось. Пойманного нарушителя обвинили в преступлении по части четвертой статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Невьянский горсуд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...