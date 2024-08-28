По всему миру произошел массовый сбой соцсети X. Скрин

28 августа 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

В мире массово пишут о сбоях в соцсети X Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи по всему миру пишут о сбоях в соцсети X. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Downdetector. О сбоях пишут пользователи из разных стран, однако наибольшее число зафиксировано в США. Судя по данным мониторингового сервиса около 36,5 тысячи жалоб зафиксированы только в Штатах. В частности, сообщают о проблемах именно в мобильной версии приложения. Сбои начали фиксировать ближе к 6 утра по Москве. О массовых сбоях начали сообщать ближе к шести утра (по Мск) Скрин URA.RU сервиса Downdetector Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользователи по всему миру пишут о сбоях в соцсети X. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Downdetector. О сбоях пишут пользователи из разных стран, однако наибольшее число зафиксировано в США. Судя по данным мониторингового сервиса около 36,5 тысячи жалоб зафиксированы только в Штатах. В частности, сообщают о проблемах именно в мобильной версии приложения. Сбои начали фиксировать ближе к 6 утра по Москве.