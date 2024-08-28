В мире массово пишут о сбоях в соцсети X
Пользователи по всему миру пишут о сбоях в соцсети X. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Downdetector.
О сбоях пишут пользователи из разных стран, однако наибольшее число зафиксировано в США. Судя по данным мониторингового сервиса около 36,5 тысячи жалоб зафиксированы только в Штатах. В частности, сообщают о проблемах именно в мобильной версии приложения. Сбои начали фиксировать ближе к 6 утра по Москве.
О массовых сбоях начали сообщать ближе к шести утра (по Мск)
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