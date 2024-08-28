По всему миру произошел массовый сбой соцсети X. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальные сети. Google. Курган, телефон, запрет, соцсети, сотовый телефон, сотовый оператор, нет связи, абонент заблокирован
В мире массово пишут о сбоях в соцсети X Фото:

Пользователи по всему миру пишут о сбоях в соцсети X. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Downdetector.

О сбоях пишут пользователи из разных стран, однако наибольшее число зафиксировано в США. Судя по данным мониторингового сервиса около 36,5 тысячи жалоб зафиксированы только в Штатах. В частности, сообщают о проблемах именно в мобильной версии приложения. Сбои начали фиксировать ближе к 6 утра по Москве.

О массовых сбоях начали сообщать ближе к шести утра (по Мск)
О массовых сбоях начали сообщать ближе к шести утра (по Мск)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи по всему миру пишут о сбоях в соцсети X. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Downdetector. О сбоях пишут пользователи из разных стран, однако наибольшее число зафиксировано в США. Судя по данным мониторингового сервиса около 36,5 тысячи жалоб зафиксированы только в Штатах. В частности, сообщают о проблемах именно в мобильной версии приложения. Сбои начали фиксировать ближе к 6 утра по Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...