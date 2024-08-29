«ЕР» обеспечила школьными наборами более 240 тыс детей к новому учебному году. Фото

29 августа 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» обеспечила 240 тысяч школьников учебными принадлежностями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Партия «Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели совещание в преддверии нового учебного года. В ходе него обсудили общую готовность школ, подвели итоги акции «Собери ребенка в школу», а также отметили регионы, которые стали лидерами программы по капремонту образовательных учреждений. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Он подчеркнул, что «Единая Россия» в этом году организовала поддержку для 240 тысяч детей, в том числе и из новых российских регионов. Они были обеспечены необходимыми школьными принадлежностями. «Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи — в новых регионах», — рассказал Владимир Якушев в ходе совещания, подводя итоги партийной акции «Собери ребенка в школу». Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». В ходе совместной встречи также обсуждались результаты по программе капремонта школ, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения. «В течение сентября-декабря 2024 года капитальный ремонт завершится в 327 зданиях школ», — рассказал Владимир Якушев. Он также рассказал, что в числе регионов-лидеров по реализации программы капремонта выступают: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что программа капремонта проходит с опережением. «Отдельно хочу отметить Томскую и Херсонскую область по срокам заключения контрактов», — добавил он. О реализации капремонта на конкретном примере — Курганской области рассказал секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В Курганской области по программе капремонта в текущем году ведется ремонт 35 зданий школ, 18 детских садов и трех техникумов. Часть будет отремонтировано в этом году, часть объектов „зашли“ на двухгодичную модернизацию и будут приведены в порядок до конца 2025 года», — пояснил он. Ильтяков также рассказал, что на днях посетил отремонтированную школу № 5 города Кургана. Ее начали обновлять еще в прошлом году, начиная с фасада. Сейчас уже приведены в порядок учебные кабинеты, спортивный зал, столовая. Продолжается обновление пришкольной территории: асфальтируют дорожки, ремонтируют корт и ставят ограждения. Александр Ильтяков также лично принимает участие в акции «Собери ребенка в школу». По словам врио секретаря Генсовета партии, также продолжается исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о строительстве 1300 новых школ. Отмечается, что уже с 1 сентября в России откроют 132 новые школы. По строительству новых учебных учреждений лидируют Санкт-Петербург, Татарстан, ЯНАО, Красноярский край, а также Волгоградская, Пензенская, Ростовская, Саратовская и Свердловская области. Депутаты рассказали, что в приемке школ также участвуют и сами горожане в составе родительских комиссий. В ходе заседания Сергей Кравцов также напомнил, что по инициативе «Единой России» в школах будут введены новые школьные предметы — «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины». Также продолжается работа по патриотическому воспитанию детей. В Кургане реализует программу капремонта пресс-служба «Единой России» В школе № 5 города Кургана отремонтировали спортивный зал. Обновление школы продолжается пресс-служба «Единой России» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели совещание в преддверии нового учебного года. В ходе него обсудили общую готовность школ, подвели итоги акции «Собери ребенка в школу», а также отметили регионы, которые стали лидерами программы по капремонту образовательных учреждений. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Он подчеркнул, что «Единая Россия» в этом году организовала поддержку для 240 тысяч детей, в том числе и из новых российских регионов. Они были обеспечены необходимыми школьными принадлежностями. «Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи — в новых регионах», — рассказал Владимир Якушев в ходе совещания, подводя итоги партийной акции «Собери ребенка в школу». Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». В ходе совместной встречи также обсуждались результаты по программе капремонта школ, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения. «В течение сентября-декабря 2024 года капитальный ремонт завершится в 327 зданиях школ», — рассказал Владимир Якушев. Он также рассказал, что в числе регионов-лидеров по реализации программы капремонта выступают: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что программа капремонта проходит с опережением. «Отдельно хочу отметить Томскую и Херсонскую область по срокам заключения контрактов», — добавил он. О реализации капремонта на конкретном примере — Курганской области рассказал секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В Курганской области по программе капремонта в текущем году ведется ремонт 35 зданий школ, 18 детских садов и трех техникумов. Часть будет отремонтировано в этом году, часть объектов „зашли“ на двухгодичную модернизацию и будут приведены в порядок до конца 2025 года», — пояснил он. Ильтяков также рассказал, что на днях посетил отремонтированную школу № 5 города Кургана. Ее начали обновлять еще в прошлом году, начиная с фасада. Сейчас уже приведены в порядок учебные кабинеты, спортивный зал, столовая. Продолжается обновление пришкольной территории: асфальтируют дорожки, ремонтируют корт и ставят ограждения. Александр Ильтяков также лично принимает участие в акции «Собери ребенка в школу». По словам врио секретаря Генсовета партии, также продолжается исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о строительстве 1300 новых школ. Отмечается, что уже с 1 сентября в России откроют 132 новые школы. По строительству новых учебных учреждений лидируют Санкт-Петербург, Татарстан, ЯНАО, Красноярский край, а также Волгоградская, Пензенская, Ростовская, Саратовская и Свердловская области. Депутаты рассказали, что в приемке школ также участвуют и сами горожане в составе родительских комиссий. В ходе заседания Сергей Кравцов также напомнил, что по инициативе «Единой России» в школах будут введены новые школьные предметы — «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины». Также продолжается работа по патриотическому воспитанию детей.