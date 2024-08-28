Екатеринбуржец расстрелял дом, где проходил детский праздник

29 августа 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Конфликт обошелся без пострадавших Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 28 августа в частном секторе мужчина открыл стрельбу по дому, где дети праздновали день рождения 11-летнего мальчика. Ребята громко включали музыку и играли на участке, когда мама услышала выстрелы и заметила выбитые окна. Об этом рассказал отец именинника. «К счастью, никто из мальчишек не пострадал, разбито окно в машине и в доме, на участке нашел пульки от пневматики. Я не выдержал, конечно, пошел разбираться к соседу. Он выглянул в окошко, направил на меня пистолет. Перепалка наша ничем не закончилась, вызвали полицию, написали заявление, его забрали на три часа и отпустили», — передает E1.ru слова мужчины. В момент стрельбы на участке дома был младший брат 11-летнего мальчика и двое друзей. По его словам, это был сосед, который уже не первый раз устраивает громкий конфликт. Он также вспомнил, что ранее мужчина бросался на прохожих с заведенной бензопилой и отравил их собаку за то, что та лаяла. Сейчас семья думает, как найти управу на вооруженного соседа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. Силовики уже организовали проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 28 августа в частном секторе мужчина открыл стрельбу по дому, где дети праздновали день рождения 11-летнего мальчика. Ребята громко включали музыку и играли на участке, когда мама услышала выстрелы и заметила выбитые окна. Об этом рассказал отец именинника. «К счастью, никто из мальчишек не пострадал, разбито окно в машине и в доме, на участке нашел пульки от пневматики. Я не выдержал, конечно, пошел разбираться к соседу. Он выглянул в окошко, направил на меня пистолет. Перепалка наша ничем не закончилась, вызвали полицию, написали заявление, его забрали на три часа и отпустили», — передает E1.ru слова мужчины. В момент стрельбы на участке дома был младший брат 11-летнего мальчика и двое друзей. По его словам, это был сосед, который уже не первый раз устраивает громкий конфликт. Он также вспомнил, что ранее мужчина бросался на прохожих с заведенной бензопилой и отравил их собаку за то, что та лаяла. Сейчас семья думает, как найти управу на вооруженного соседа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. Силовики уже организовали проверку.