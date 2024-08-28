28 августа 2024

Екатеринбуржец расстрелял дом, где проходил детский праздник

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Конфликт обошелся без пострадавших Фото:

В Екатеринбурге вечером 28 августа в частном секторе мужчина открыл стрельбу по дому, где дети праздновали день рождения 11-летнего мальчика. Ребята громко включали музыку и играли на участке, когда мама услышала выстрелы и заметила выбитые окна. Об этом рассказал отец именинника.

«К счастью, никто из мальчишек не пострадал, разбито окно в машине и в доме, на участке нашел пульки от пневматики. Я не выдержал, конечно, пошел разбираться к соседу. Он выглянул в окошко, направил на меня пистолет. Перепалка наша ничем не закончилась, вызвали полицию, написали заявление, его забрали на три часа и отпустили», — передает E1.ru слова мужчины. В момент стрельбы на участке дома был младший брат 11-летнего мальчика и двое друзей.

По его словам, это был сосед, который уже не первый раз устраивает громкий конфликт. Он также вспомнил, что ранее мужчина бросался на прохожих с заведенной бензопилой и отравил их собаку за то, что та лаяла. Сейчас семья думает, как найти управу на вооруженного соседа.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. Силовики уже организовали проверку.

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В Екатеринбурге вечером 28 августа в частном секторе мужчина открыл стрельбу по дому, где дети праздновали день рождения 11-летнего мальчика. Ребята громко включали музыку и играли на участке, когда мама услышала выстрелы и заметила выбитые окна. Об этом рассказал отец именинника. «К счастью, никто из мальчишек не пострадал, разбито окно в машине и в доме, на участке нашел пульки от пневматики. Я не выдержал, конечно, пошел разбираться к соседу. Он выглянул в окошко, направил на меня пистолет. Перепалка наша ничем не закончилась, вызвали полицию, написали заявление, его забрали на три часа и отпустили», — передает E1.ru слова мужчины. В момент стрельбы на участке дома был младший брат 11-летнего мальчика и двое друзей. По его словам, это был сосед, который уже не первый раз устраивает громкий конфликт. Он также вспомнил, что ранее мужчина бросался на прохожих с заведенной бензопилой и отравил их собаку за то, что та лаяла. Сейчас семья думает, как найти управу на вооруженного соседа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. Силовики уже организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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