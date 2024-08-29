29 августа 2024

В лесах Златоуста расцвели краснокнижные орхидеи в симбиозе с грибами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые насчитывают до 26 тысяч видов орхидей
Ученые насчитывают до 26 тысяч видов орхидей Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом расцвели занесенные в Красную книгу Челябинской области орхидеи, растущие в симбиозе с грибами. Как URA.RU 30 августа сообщили в пресс-службе учреждения, рядом с растением всегда находится свой гриб.

«Свое прозвище, призрак чернолесья, зацветающая сейчас в национальном парке гнездовка обыкновенная получила за белесую окраску. На Таганае эти орхидеи предпочитают селиться под пологом темнохвойного леса», — рассказали URA.RU в нацпарке.

Научное название растения связано с его мощным разветвленным корневищем, напоминающим гнездо. Прозрачность корневища обусловлена почти полным отсутствием хлорофилла. Рядом с каждым цветком орхидеи обязательно есть гриб, который не всегда можно увидеть. Грибы снабжают растение водой и минеральными солями, получая взамен органические вещества.

Орхидеи на тонких ножках в траве непросто заметить
Орхидеи на тонких ножках в траве непросто заметить
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом расцвели занесенные в Красную книгу Челябинской области орхидеи, растущие в симбиозе с грибами. Как URA.RU 30 августа сообщили в пресс-службе учреждения, рядом с растением всегда находится свой гриб. «Свое прозвище, призрак чернолесья, зацветающая сейчас в национальном парке гнездовка обыкновенная получила за белесую окраску. На Таганае эти орхидеи предпочитают селиться под пологом темнохвойного леса», — рассказали URA.RU в нацпарке. Научное название растения связано с его мощным разветвленным корневищем, напоминающим гнездо. Прозрачность корневища обусловлена почти полным отсутствием хлорофилла. Рядом с каждым цветком орхидеи обязательно есть гриб, который не всегда можно увидеть. Грибы снабжают растение водой и минеральными солями, получая взамен органические вещества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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