В нацпарке «Таганай» под Златоустом расцвели занесенные в Красную книгу Челябинской области орхидеи, растущие в симбиозе с грибами. Как URA.RU 30 августа сообщили в пресс-службе учреждения, рядом с растением всегда находится свой гриб.
«Свое прозвище, призрак чернолесья, зацветающая сейчас в национальном парке гнездовка обыкновенная получила за белесую окраску. На Таганае эти орхидеи предпочитают селиться под пологом темнохвойного леса», — рассказали URA.RU в нацпарке.
Научное название растения связано с его мощным разветвленным корневищем, напоминающим гнездо. Прозрачность корневища обусловлена почти полным отсутствием хлорофилла. Рядом с каждым цветком орхидеи обязательно есть гриб, который не всегда можно увидеть. Грибы снабжают растение водой и минеральными солями, получая взамен органические вещества.
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