На севере Украины были повреждены два предприятия после взрывов

На Украине произошла серия взрывов
В Сумах во время воздушной тревоги были повреждены два предприятия. Информация об инциденте была распространена областной прокуратурой.
«На одном из предприятий повреждены производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства», — сообщает прокуратура в своем официальном telegram-канале. На втором предприятии получил повреждения цех. В общей сложности было зафиксировано три взрыва.
На данный момент в регионе сохраняется режим воздушной тревоги. Ситуация остается напряженной, и жителей призывают соблюдать меры безопасности.
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