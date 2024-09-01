01 сентября 2024

На севере Украины были повреждены два предприятия после взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине произошла серия взрывов
На Украине произошла серия взрывов Фото:

В Сумах во время воздушной тревоги были повреждены два предприятия. Информация об инциденте была распространена областной прокуратурой.

«На одном из предприятий повреждены производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства», — сообщает прокуратура в своем официальном telegram-канале. На втором предприятии получил повреждения цех. В общей сложности было зафиксировано три взрыва.

На данный момент в регионе сохраняется режим воздушной тревоги. Ситуация остается напряженной, и жителей призывают соблюдать меры безопасности.

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В Сумах во время воздушной тревоги были повреждены два предприятия. Информация об инциденте была распространена областной прокуратурой. «На одном из предприятий повреждены производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства», — сообщает прокуратура в своем официальном telegram-канале. На втором предприятии получил повреждения цех. В общей сложности было зафиксировано три взрыва. На данный момент в регионе сохраняется режим воздушной тревоги. Ситуация остается напряженной, и жителей призывают соблюдать меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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